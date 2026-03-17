中國新能源領先全球　從容應對油荒

中評社香港3月17日電／中東戰事觸發石油供應緊張，油價重登百美元大關，引發全球能源大恐慌，市場高度關注高油價衝擊環球經濟。然而，中國憑藉多年來在清潔能源和電動汽車領域的戰略布局，展現出從容應對的能力。



大公報報導，2026年全國兩會期間，“未來能源”首次寫入《政府工作報告》，成為國家能源戰略的重要方向。多位海外能源專家指出，中國擁有“電動車”和“可再生能源”，在應對全球石油危機時具備顯著競爭優勢。其中，中國加速開發太陽能、風能、水能及核能等替代能源，逐步降低對外國能源的依賴，相比其他國家，中國擁有更大的緩衝空間。



早於2024年，中國七部門發布《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，將“未來能源”視作未來產業之一，聚焦核能、核聚變、氫能、生物質能等領域，涵蓋新型晶矽太陽能電池、新型儲能等。今年政府工作報告首次提及“未來能源”，也點明要推動“氫能和核聚變能”成為新的經濟增長點。



英國牛津能源研究所中國能源研究主任梅丹（Michal Meidan）表示，與其他國家相比，中國擁有緩衝空間，供應中斷和油價上漲，不會對中國經濟運行造成重大影響。她指出，“縱觀中國所做的一切，它對沖風險的方式，鮮有國家能及。”新加坡華僑銀行分析報告表示，中國經濟具備韌性，隨著對石油的系統性需求逐步下降，有能力抵禦市場波動風險。



中國油氣消費或已達峰值



近期，國際油價上演“極限過山車”行情，凸顯出地緣政治風險正擾亂全球能源經濟的前景。中國持續擴大本土能源供應，加快太陽能、風能、水電、核電等替代能源開發，不斷降低對海外能源依賴。去年中國成品油、汽油、柴油需求連續第二年下降，專家預測，中國油氣消費已達峰值，應對能源供應中斷的韌性顯著增強。



倫敦政治經濟學院格蘭瑟姆研究所高級研究員拉森（Mathias Larsen）表示，“中國推動可再生能源發展，既是為了保障能源安全，也是驅動經濟增長的重要引擎”。哥倫比亞大學全球能源策略中心高級研究學者唐斯（Erica Downs）指出，中國戰略石油儲備估計達14億桶，意味著即使來自中東的供應完全中斷，亦可支持6個月使用。



比亞迪接阿根廷墨西哥大單



至於新能源車方面，作為全球最大汽車市場，中國從燃油車向電動車的轉型速度，領先全球主要經濟體。2025年，中國電動車銷量預計超過全球其他地區總和。中國乘用車協會最新數據顯示，中國新車銷量中，電動車與油電混合動力車型已佔據半壁江山；新增重型卡車中，約三分之一為純電動車型。相比之下，美國新車銷售中混合動力或電動汽車僅佔約22%。



《紐約時報》報導，十年前中國在電動車領域的領先地位還難以想像，當時大排量燃油車銷量激增。隨著中國政府投入巨資推動本土高科技企業崛起，減少對外能源依賴，局面徹底改變。市場憂慮油價高企不下，新能源車需求上升，外電消息稱，中國新能源車龍頭比亞迪，剛接獲阿根廷和墨西哥共10萬輛汽車的出口訂單，兩國各訂購了5萬輛汽車。因應付市場需求，位於巴西廠房計劃將產能由15萬輪提升至60萬輛，製造插電式混合動力和純電動汽車。