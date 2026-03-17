富權：賴清德接續進行“團結十講”？

中評社香港3月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：賴清德接續進行“團結十講”？以下為文章內容。



賴清德上週六在出席一項活動致詞時聲稱，“國民黨來台灣之後，對待台灣人民比日本殖民時期還差”。這番言論完全是罔顧歷史事實、顛倒黑白的謬論，本質上是借歪曲歷史抹黑國民黨，進而偷渡“台獨”分裂主張，煽動族群對立，其用心極為險惡。因而引發台灣地區輿論強烈批評，並指斥其不知悔疚，接續進行“團結十講”。



凡是瞭解台灣地區近代史的人們都知道，日本殖民統治台灣長達五十年（一八九五年至一九四五年），這段歷史是台灣人民的血淚史，是充滿壓迫、掠奪與奴役的殖民史，絕非賴清德口中可被歪曲對比的“參照系”。據史料記載，日本殖民者在台灣地區建立專制獨裁的總督統治，台灣總督集立法、行政、軍事大權於一身，掌握著民眾的生殺大權，通過“六三法”等法令確立殖民專制體系，以員警高壓控制民眾，大肆屠殺反抗隊伍，僅一八九五年乙未戰爭就造成數台灣民眾傷亡，一九一五年噍吧哖事件更是對台灣民眾進行殘酷鎮壓。日軍在多地展開大規模清鄉與屠殺，如“頭家莊大屠殺”“雲林鬥六大屠殺”“蕭壟大屠殺”等，造成數萬甚至數十萬平民死亡。在經濟上，日本推行“日本工業，台灣農業”的殖民掠奪模式，將台灣地區納入日本經濟體系，通過土地調查、專賣制度、關稅控制等手段大肆搜刮台灣資源，台灣生產的稻米、砂糖等農產品大多被運往日本，台灣農民生活困苦，本土資本被日資壟斷，大量民眾被剝奪經濟權益。在文化上，日本推行“皇民化運動”，試圖消除台灣本土特性，強制同化台灣民眾，壓抑台灣本土文化，這段殖民歷史給台灣人民帶來的傷痛，是刻在民族記憶里的，絕不容許被美化或歪曲。



相比之下，儘管中國國民黨在一九四九年後實施威權統治，存在“二二八”事件與“白色恐怖”等歷史傷痛，但其治理期間推動的土地改革、教育普及與經濟建設，為台灣後來的經濟騰飛奠定了基礎。從經濟資料看，台灣地區人均“GDP”在國民黨執政時期（一九五零年至一九九六年）增長了近十五倍，遠超日本殖民時期的經濟成長幅度。台灣地區進行“十大建設”，並成為“亞洲四小龍”之一。在當時，許多在日治時期還是窮噹噹的漁農民，高唱“錢淹腳目”之歌。台灣地區現有的許多重要成就（如台積電、健保制度、棒球發展等），其實都是國民黨執政時期打下的基礎。而發端“十大建設”的蔣經國先生，還推動了“崔苔青（催台青）”工作，使得大量的台灣本土人士擔任重要職務。就以賴清德本人的家族為例，如果不是台灣光復回歸祖國，賴清德本人可能還是延續其父輩的人生道路，在瑞芳礦區做礦工，常面臨塌方、瓦斯爆炸等生命威脅，且遭受日本礦主的經濟壓榨與言論管控，生活極為艱苦，哪能上大學、當醫師、從事政治活動，甚至當選地區領導人？



因此，賴清德的這一言論被廣泛認為是典型的“去中國化”史觀表現，試圖通過貶低國民黨執政時期來構建特定的政治敘事，甚至不惜美化日本殖民統治。這種論調不僅在歷史上缺乏依據（日本殖民時期存在嚴酷的鎮壓、歧視政策及資源掠奪），也被認為是在操弄族群矛盾，加劇台灣內部的社會對立。



這裡有兩個微妙之處值得注意。其一是賴清德要借批判國民黨的言論，來貶抑蔣介石、蔣經國的後代蔣萬安，為即將進行的縣市長選戰定調。這就像其在拋出“國安十七條”之後，“大罷免”投票之前，為“大罷免”煽動輿論進行“團結十講”那樣，因而被人們形容這是為了“九合一”選舉而接續進行尚未完成的“團結十講”。但“團結十講”因為荒腔走板而不得不被迫中斷，賴清德卻是不思悔疚，繼續進行“團結十講”，那就只能是重蹈覆轍。實際上，在即將到來的選舉（如二零二六年“九合一”選舉後續效應或“二零二八”大選預熱）中，此番謬論或許能激發深綠選民的投票熱情，但從長遠看，它固化了民進黨“激進”、“不尊重歷史”的刻板印象，使得爭取跨黨派合作或擴大執政基礎變得更加困難。



其二是賴清德引述了李登輝與日本作家司馬遼太郎的對談，並口誤將其說成是“日本東京都知事”。眾所周知，李登輝的“台獨”真面目，就是在其與司馬遼太郎的對談中首次暴露出來的，而且還叫囂“國民黨是外來政權”。賴清德的“重溫舊事”，展示自己就是“台獨教父”李登輝的徒子徒孫，自動“對號入座”。



賴清德發表“國民黨來台灣之後，對待台灣人民比日本殖民時期還差”的謬論，對國民黨產生了多維度的影響，既帶來了短期的政治挑戰，也提供了凝聚內部和爭取中間選民的機會。首先是激化藍綠對立，鞏固國民黨基本盤。賴清德的謬論被國民黨視為對歷史的嚴重扭曲和對黨格的侮辱，這激發了國民黨支持者的憤怒與危機感，促使他們更緊密地團結在黨的周圍，共同反駁“媚日”史觀。國民黨高層迅速出面駁斥，強調國民黨對台灣民主化、經濟建設（如台積電、健保、棒球等）的貢獻。這種集體反擊有助於提升黨內士氣，並在選舉前鞏固基本盤。

