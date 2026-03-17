陳茂波：香港樓市穩步回升　交投量接近疫前

中評社香港3月17日電／香港樓市去年終結三年連跌頹勢，以差估署樓價指數計去年升3.25%。財政司司長陳茂波昨日在香港專業論壇演講時表示，本港樓市差不多回到疫情前水平，寫字樓市道亦開始平穩。新年度賣地表有9幅住宅地，相當於2萬多個住宅單位，超出財年供應13500個單位的目標。政府會審慎留意市場情況來推地，當樓市暢旺，政府會推多一些，若樓市相對持平就會審慎一點，“進可攻、退可守”。



大公文匯全媒體報導，陳茂波表示，本港經濟回暖，去年本港GDP增長達3.5%，較預估的2%至3%更理想，當中貨物出口按年上升12.6%，投資市場表現活躍，IPO集資額重登全球第一，目前逾400家企業排隊上市。旅遊業也重現活力，來港旅客人數約4900萬；消費的跌幅亦見放緩；在大經濟環境改善之下，近年疲弱的樓市也見觸底反彈。



寫字樓市道已見穩住



去年樓價升約3.3%，今年首季的上升趨勢不變，雖然升得平緩，但住宅交投量在過去3個月維持在5500至6000宗之間，估計全年成交可達6萬至7萬宗。陳茂波認為，本港樓市已差不多回到疫情前水平。



他又特別提到寫字樓市道，在經過幾年調整、去年跌約7%後，今年以來，雖然價格仍存輕微跌幅，但已見穩住。政府由2024年起停賣商業用地，亦有不同措施讓市場消化存貨，例如讓市場在合適地點改造學生宿舍或其他用途等。



此外，在近兩至三個月，有些外國主權基金及長期基金入市吸納香港的優質商廈。政府也要求全資擁有的港投公司，牽頭主權基金投資適合的寫字樓物業，政府一直招商引資，可配對寫字樓及用家，故政府評估，寫字樓的市道已開始平穩。