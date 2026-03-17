大公：專屬法例破天荒　香港北都發展提速

中評社香港3月17日電／大公報今天社評說，“加快北部都會區建設”首次列入國家“十五五”規劃綱要，標誌著北都發展正式升格為國家層面的戰略部署，意義深遠而重大。特區政府最快今日提交北都專屬法例文件，下周二在立法會進行簡介，隨後展開兩個月的諮詢，預計年中向立法會提交條例草案，爭取年內完成立法。這一系列密鑼緊鼓的部署，既體現了特區政府抓住發展機遇的敏銳洞察，更彰顯了時不我待的緊迫感與改革破局的巨大勇氣，為北都建設按下“加速鍵”。



社評說，以專屬法例的方式推動重大區域發展，這在香港發展歷史上可謂破天荒之舉。北都發展工程浩大，面對諸多挑戰，涉及土地徵收和賠償、成立園區公司及注入資金、便利生產要素跨境流動、加快批出建築圖則等多個範疇。鑒於香港現行相關法例相當分散，若沿用過去的發展程序和模式，不僅效率低下，更會貽誤寶貴發展機遇。而以專屬法例的方式推進北都建設，具有兩大突出優勢：一是提效提質，通過整合分散法規、簡化審批流程，為各項建設任務掃清制度障礙；二是靈活應變，能夠根據北都建設的實際進展和時代變化，及時調整政策導向，確保發展不偏離既定目標。



事實上，科技發展一日千里，北都建設橫跨未來十年至二十年，修訂主體法例往往需時經年。為避免出現“立法與時代所需脫節”，就要兼顧法例的原則要求與靈活空間。特區政府會先通過主體法例，再訂立附屬法例。正如大部分附屬法例那樣，不會在刊憲當天就生效，而是可讓立法會在至少49天的法定時間內審議。這種“主體法例＋附屬法例”的模式，不僅立法時間較快，民意諮詢也更充分，立法會也能發揮必要的把關角色，滿足了發展北都既求快、也求穩的政策目標，體現了特區政府管治思維由“程序主導”向“以結果為目標”的範式轉移。



事實上，在特區政府的積極作為下，北都建設近年明顯提速。這體現在：成立了由行政長官領導的北都發展委員會，提升了決策層次；今年一月，洪水橋產業園有限公司成立，負責發展和運營洪水橋約23公頃的土地；河套香港園區第一期首批8棟大樓中的3棟已建成啟用，其中辦公室和實驗室已有八成樓面獲企業進駐，尚餘土地的發展已收到27份標書，顯示市場反應踴躍；沙嶺數據園招標成功，估計到2032年，香港算力供應將為目前的36倍；佔地100公頃的北都大學城亦已進入實質規劃階段，今年起分階段平整土地，特區政府預留100億元貸款支持，並將於今年上半年提出發展綱要，本港多所大學表達了進駐的強烈意願。



值得一提的是，北都建設以“基建先行”的理念推進，古洞北／粉嶺北新發展區已經施工，北環線主線2034年通車，北都公路於2036年前通車，古洞北／粉嶺北等新發展區進入施工期，連接東北線和屯馬線的北環線主線預計2034年通車（其中古洞站明年通車），北都公路“新田段”預計2036年前通車，正在規劃中的港深西部鐵路等多項跨境鐵路，將強化對外交通與區內連接。



社評說，今年是國家“十五五”規劃開局之年，也是香港發展加速的重要一年。目前，特區政府正在全速制訂香港首份五年規劃，全方位對接國家“十五五”規劃，勾勒香港未來五年的發展願景和核心目標，為社會經濟和民生發展提供清晰指引。從主動推出北都建設專屬法例，破解制度障礙，到各領域建設有序推進、成效初顯，這不僅是特區政府主動作為、擔當有為的生動反映，更是香港有效對接國家發展戰略、融入大灣區建設的具體行動。北都發展提速，香港未來發展將更有保障。