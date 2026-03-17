香港汽油價世界第一貴過北歐　背後4大原因

香港油價貴絕全球。 中評社香港3月17日電／香港油價多年來一直為車主詬病，近日在伊朗局勢推動下“榮登世一”，甚至超越以高環保稅著稱的北歐國家。香港這個彈丸之地成為全球油價最高地區，背後涉及四大結構性因素，包括燃油稅、油站土地成本、能源供應結構，以及市場制度。



Yahoo財經消息，從全球比較角度來看，香港汽油昂貴程度仍然令人咋舌，根據globalpetrolprices.com收集國際零售汽油價格資料，香港汽油零售價約每公升3.97美元，在全球排名第一，高於排第二2.859美元的東非國家馬拉維外，亦比丹麥、挪威等北歐高稅國家為高，例如丹麥約2.51美元，挪威約2.35美元；而正值戰事的伊朗排名尾二，每公升0.029美元，排全球榜未為0.024美元的利比亞。



香港汽油價格其中一個直接因素是燃油稅，根據香港《應課稅品條例》，政府對無鉛汽油徵收每公升6.06港元燃油稅，若以折扣前零售價約30港元計算，稅項約佔油價約兩成，而內地僅為約人民幣2.30元人民幣，難怪吸引港人北上入油。香港政府長期把燃油稅視為交通政策工具之一，一方面為庫房提供收入，另一方面透過提高用車成本，鼓勵市民使用公共交通工具，減少私家車數量增長對道路造成的壓力。



不過，若從國際比較角度看，香港燃油稅其實未必特別高，例如歐洲不少國家汽油稅佔零售價比例更高，挪威、丹麥等地燃油稅與碳稅合計可佔油價約 50%至60%，遠高於香港，意味著香港油價之所以全球最貴，單靠燃油稅並不足以解釋。



香港油價另一個重要因素是油站土地成本，由於油站多位於交通要道或人口密集地區，土地價值極高。



香港油價另一個重要因素是油站土地成本，香港油站用地由政府招標批出，通常為 21年地契，由於油站多位於交通要道或人口密集地區，土地價值極高。以地政總署2019年12月公布五幅批予中石油中標的油站為例，大圍積存街油站以6.4384億批出、太子道東592號以6.2038億批出、觀塘道373號以5.9001億批出、粉嶺馬會道以5.8565億、大埔廣福道以4.4785億批出，若把成本攤分至21年地契，單是地價成本每年已達 2000萬至3000萬港元。



油站營運商需要把地租、建設費、設備維護及人力成本等支出，分攤至每公升燃油售價，因此地價被視為推高油價的重要“隱形成本”；與此同時，香港城市密度高、土地供應有限，使油站用地價格遠高於其他國家。



香港能源供應結構亦與不少國家不同，本港並沒有煉油廠，本地出售的車用燃油全部為進口成品油，據政府統計處《香港能源統計季刊》披露，2025年第三季本港進口車用不含鉛汽油共8782.9萬公升，100%皆來自中國內地，一旦當地供應受限，勢令香港油價急升。



消費者委員會亦在《選擇》月刊研究指出，本地汽油價格除了受國際油價影響外，還涉及成品油價格、運輸成本、儲存費用以及油站營運成本等因素，換言之，即使國際原油價格出現大幅波動，本地油價未必會即時同步調整。

