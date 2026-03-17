角逐光芯片領導地位　中國有望打破美國壟斷

中評社香港3月17日電／據外資投資基金董事總經理袁淵分析說，中國光芯片企業的技術突破與產業升級、本土供應鏈的不斷完善，有望逐步打破美國企業的壟斷，在全球光芯片領域佔據重要地位。



大公報報導，隨著全球數字化轉型進入深水區，光芯片已成為中美兩國高科技競爭的全新焦點，兩國依託各自的產業基礎、政策導向與技術優勢，在光芯片產業鏈各環節展開全方位、多層次的博弈，這種競爭既倒逼雙方技術迭代，也深刻推動全球光芯片產業的升級與重構。



AI算力爆發、數據中心規模化擴張及6G技術迭代升級，推動光芯片從傳統光通信領域的“配角”，快速升級為數字基建的核心器件，其承擔的電信號與光信號高效轉換使命，直接決定全球數字經濟發展的效率上限，更成為衡量國家科技實力與產業競爭力的核心指標之一。



光芯片產業鏈清晰分為上游材料與設備、中游設計製造、下游光模塊及終端應用三大核心環節，整體呈現“上游壁壘高、中游分化大、下游需求旺”的鮮明特徵。其中，中游光芯片設計製造是產業鏈的核心樞紐，直接決定產品性能與附加值，也是中美兩國競爭的主戰場；上游材料與設備是產業發展的“卡脖子”環節，技術壁壘極高，直接決定一國光芯片產業的自主可控能力；下游光模塊及終端應用則是競爭的“需求落地”載體，直接體現產業競爭力的市場轉化能力與場景適配水平。



中國擁完整產業鏈配套



從全球競爭格局來看，當前光芯片行業已形成“中美雙雄引領、日韓歐補充”的穩定格局：美國憑藉在高端芯片、核心材料與生產設備領域的技術壟斷優勢，牢牢佔據全球高端市場主導地位，掌控行業技術迭代方向與核心話語權；中國依託完整的產業鏈配套體系、規模化製造優勢及國家政策強力支持，在中低端光芯片市場實現全面突破，同時逐步向高端市場滲透，市場份額持續提升；日本、歐洲則在襯底材料、高端設備等細分領域保持局部技術優勢，成為中美競爭格局中的重要制衡力量。



中美兩國作為全球光芯片產業的核心玩家，雙方的競爭不僅深刻重塑兩國自身的光芯片產業格局，更對全球光芯片的技術迭代、供應鏈布局、市場格局產生了深遠影響，整體呈現“競爭與協同並存、分化與融合共生”的發展態勢，這種影響將長期持續，推動全球光芯片產業進入全新的發展階段。



其一，推動全球光芯片技術迭代加速。中美兩國為鞏固自身競爭優勢，持續加大光芯片領域的研發投入，倒逼兩國企業加快核心技術突破，推動光芯片向高速化、集成化、低功耗、小型化方向快速升級。美國在高端芯片、前沿技術領域的領先優勢，與中國在規模化製造、應用場景落地方面的優勢形成互補，間接推動全球光芯片技術的商業化進程，為AI、6G、量子計算等前沿領域的發展提供了核心支撐。



其二，全球光芯片供應鏈呈現“多元化、區域化”重構。受中美競爭及全球供應鏈安全需求的影響，全球光芯片供應鏈打破了原有“全球化分工”的格局，逐步向區域化、多元化方向轉型。美國推動光芯片製造、核心材料等環節向日韓等盟友轉移，試圖構建“脫離中國”的供應鏈體系；中國則加速培育本土供應鏈，推動上游材料、核心設備、中游芯片、下游光模塊企業協同發展，提升供應鏈自主可控能力，同時加強與東南亞、歐洲等地區的合作，拓展供應鏈多元化渠道，降低單一市場與單一供應商的依賴。



其三，全球光芯片市場格局呈現“兩極分化”加劇態勢。中美兩國憑藉各自的核心優勢，佔據全球光芯片市場的主導地位，形成“雙雄對峙”的市場格局，且這種格局將進一步強化。美國企業主導高端光芯片市場，聚焦高附加值產品，產品利潤率維持在高位，牢牢掌握高端市場的話語權；中國企業主導中低端光芯片市場，依託成本與規模優勢，佔據全球大部分市場份額，同時逐步向高端市場滲透，市場份額持續提升。

