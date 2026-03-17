美聯香港樓價指數回落一周反彈　創逾2年新高

中評社香港3月17日電／香港文匯報報導，樓價回落一周後再度上升，“美聯樓價指數”最新報139.74點，按周升0.35%，比起四星期前上升1.15%，本年迄今樓價升3.73%，較去年低位累升10.66%，並創自2023年12月初後的逾2年新高。



美聯物業分析師岑頌謙指出，反映業主的放盤態度的“美聯信心指數”（根據每星期美聯網盤價格變化製作而成）最新報85點，按周持平，高位橫行。雖然中東局勢令股市波動，但本港樓市表現依然穩健向好，有新盤全盤即日沽清，帶動市場氣氛升溫，提振業主信心，信心指數穩企高位發展，反映持續看好後市。



3區年內樓價全升 港島最勁



若按3區劃分，3區樓價按周呈個別發展。“美聯九龍樓價指數”最新報147.21點，按周升0.67%；“美聯新界樓價指數”最新報125.58點，按周亦升0.3%；反觀，“美聯港島樓價指數”最新報148.66點，按周跌0.28%。至於年內迄今樓價變化，3區樓價同樣全面上升，港島區、九龍區及新界區年內迄今分別升6.31%、5.19%及1.67%，港島區年內表現同樣最好。



減價盤比率方面，根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高。若以細區劃分，減價盤比率最多的三個區份分別是天水圍、荃灣、東湧。



若以單位面積劃分，減價盤比率最多的是面積介乎約431方呎至約752方呎的B類單位；其次是面積約430方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是面積介乎約1，076方呎至約1，721方呎的D類單位。