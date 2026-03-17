強風暴導致美國超1.5萬架次航班取消或延誤

中評社香港3月17日電／受大規模強風暴影響，16日全美有超過1.5萬架次航班取消或延誤，部分機場實施短時間停飛。



美國國家氣象局當天早些時候發佈預警說，一場強風暴將持續影響美國中西部、北部和東北部，帶來大雪和強風天氣。目前風暴正向東海岸移動，預計美國東部部分地區或會出現破壞性強陣風和龍捲風。為應對惡劣天氣，馬里蘭州、華盛頓特區等多地的學校和公共設施提前關閉。



新華社報導，根據航班跟蹤網站的最新數據，截至美國東部時間16日20時，美國國際和國內航班已有4422架次被取消，10767架次延誤。受影響最大的包括紐約、華盛頓、亞特蘭大、芝加哥等地機場。美國聯邦航空管理局當天還對華盛頓里根國家機場、芝加哥奧黑爾機場、夏洛特機場、休斯敦布什國際機場和巴爾的摩國際機場實施短暫“地面停飛”令。



美媒報導說，此次極端天氣正值機場繁忙期，不少人趁春假外出。同時，由於國土安全部因資金問題陷入“停擺”，其下屬運輸安全管理局負責機場安檢的人手不足，造成一些機場旅客排隊時間延長。美國交通部長肖恩·達菲表示，極端天氣狀況影響了全美各地航班。



據氣象部門預測，這場強風暴將影響美國東北部部分地區至17日上午，隨後南下。