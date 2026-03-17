中東局勢推高能源價格　歐洲經濟復甦新挑戰

3月9日，車輛在西班牙首都馬德里一個油站排隊加油。（新華社圖片） 中評社香港3月17日電／中東局勢升級引發的能源價格飆升，正給歐洲經濟帶來新衝擊。在經歷多年經濟增長乏力之後，歐洲原本寄望於今年實現復甦，但持續上漲的油氣價格、有限的財政空間以及產業壓力，使這一前景面臨更多不確定性。



面對能源價格上漲帶來的衝擊，歐洲多國正尋求緩解措施。然而，與四年前俄烏衝突爆發時相比，歐洲當前的政策空間明顯收窄。當時政府債務和借貸成本相對較低，且歐洲家庭和企業仍有疫情刺激政策留下的資金緩衝。



如今，歐洲多國借貸成本持續上升，英國和法國政府債務佔國內生產總值（GDP）的比重處於至少60年來的高位或接近高位。法國央行行長弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加約近日接受媒體採訪時表示：“我們已經沒有更多的錢了。”



新華社報導，俄烏衝突爆發後，法國在2022年至2023年期間推出規模龐大的能源支持措施。經濟合作與發展組織的數據顯示，截至2025年第三季度，法國公共債務已升至創紀錄的3.48萬億歐元，預算赤字預計佔GDP的5.4%，因此類似上述大規模的補貼政策已難以再度實施。



能源價格上漲還可能進一步加劇歐洲產業外遷壓力。化工等能源密集型行業面臨成本上升風險，一些企業正考慮削減產能或將生產轉移至能源成本較低的地區。



歐盟委員會主席馮德萊恩日前表示，衝突爆發後的前10天，油氣價格上漲已使歐洲因進口化石燃料額外支出約30億歐元。



能源價格上升的影響也正向多個領域傳導。例如，物流運輸成本已開始上升。與此同時，農業生產也面臨更大壓力。隨著柴油和化肥等生產資料價格上漲，本已利潤有限的農場經營空間進一步被壓縮。分析人士認為，這種成本壓力可能最終推高食品價格，並加劇整體通脹壓力。



一些歐洲企業已開始下調業績預期。瑞士巧克力製造商瑞士蓮近期下調今年業績指引，部分原因是中東局勢帶來的不確定性。德國大眾汽車公司也表示，地緣政治風險上升可能影響其保時捷和奧迪等高端品牌的銷售表現。



分析人士指出，歐洲經濟高度依賴國際貿易，歐元區對外貿易規模接近其年度經濟總量的一半。伊朗局勢只是近年來多重外部衝擊中的最新一輪。去年，美國對歐盟商品加徵關稅，限制了歐洲進入其重要出口市場的渠道，同時也加劇了全球貿易環境的不確定性。



市場研究機構凱投宏觀首席經濟學家尼爾·希林表示，在經濟增長僅約1%的情況下，如果國際油價升至每桶125美元甚至更高，歐洲經濟可能陷入衰退。



高盛的分析也顯示，作為食品和能源淨進口國，英國可能成為受衝擊最嚴重的經濟體之一。在油價2026年為平均每桶77美元的“基準情景”下，英國經濟增長預計將從此前預測的1.5%降至約1%。



德國復興信貸銀行首席經濟學家迪爾克·舒馬赫指出，如果霍爾木茲海峽被封鎖三個月，國際油價維持在每桶120至150美元區間，在此“負面情景”下，德國明年GDP可能下降近0.5個百分點。