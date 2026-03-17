要求多國參與護航　美2艘掃雷艦卻撤出中東

中評社香港3月17日電／美國特朗普政府計劃組建一個多國“霍爾木茲海峽護航聯盟”，美國海軍部署在中東地區、執行掃雷任務的2艘瀕海戰鬥艦卻出現在馬來西亞。美國“動力”網站“戰區”頻道3月15日消息，美國海軍此前在中東部署了3艘配備掃雷任務模塊的瀕海戰鬥艦，此舉意味著一旦伊朗用水雷封鎖霍爾木茲海峽，美國海軍當前能夠用來應對的僅剩1艘瀕海戰鬥艦。



報導稱，出現在馬來西亞港口的2艘瀕海戰鬥艦“塔爾薩”號和“聖巴巴拉”號是美國海軍少數幾艘配備了掃雷任務模塊的“獨立”級瀕海戰鬥艦。該模塊包括艦載拖曳式掃雷聲呐、配備掃雷裝置的無人水面艇以及由MH－60“海鷹”直升機攜帶的水雷探測和清除裝置。此前美國海軍在中東部署的4艘“復仇者”級專用掃雷艦於去年退役。今年1月，這4艘掃雷艦被運離中東後，美國海軍改派3艘配備掃雷任務模塊的瀕海戰鬥艦執行該地區的掃雷任務。



外界一直擔心伊朗可能會用水雷封鎖霍爾木茲海峽。報導稱，掃雷任務需要在相對安全的環境里進行作業，任務風險很高。目前尚不知道在最需要打通霍爾木茲海峽的時候，為何美國海軍2艘具備掃雷能力的瀕海戰鬥艦會出現在數千公里之外，目前該地區僅剩下1艘“堪培拉”號瀕海戰鬥艦具備掃雷能力，但外界並不清楚其具體位置，也不知道是否有其他美軍掃雷艦趕來中東提供支援。冷戰結束以來，美國海軍的掃雷能力持續下降。當前美海軍僅剩最後4艘“復仇者”級掃雷艦，全部部署在日本，並將在未來幾年內退役。



外界對於“獨立”級瀕海戰鬥艦執行掃雷任務的能力也提出質疑。儘管從紙面數據上看，它比“復仇者”級掃雷艦先進得多，並具備新型的遠程掃雷能力，但一直有觀點質疑，配備掃雷裝置的金屬船體瀕海戰鬥艦，是否足以替代專為執行此項任務而建造的特種艦艇。



2025年5月，一名美國海軍高級水雷戰軍官在非機密會議上詳細介紹了該型艦艇的水雷對抗系統存在的重大問題。據稱，瀕海戰鬥艦使用無人潛航器需數小時的準備時間，而且聲呐有時難以發現水下威脅；即使在南加州相對平靜的水域，使用掃雷系統進行水雷目視確認也極具挑戰性。該會議還透露，掃雷任務模塊中包含的水雷對抗系統以及部署和回收這些系統所需的設備都存在潛在故障風險。