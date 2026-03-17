英國回應特朗普：沒有義務滿足美國每一項要求

中評社香港3月17日電／美國總統特朗普批評“英國未派遣軍艦協助維護荷莫茲海峽安全”，甚至暗示這可能影響北大西洋公約組織的未來後，英國政府的高層公開回應，“倫敦沒有義務滿足華府提出的每一項要求”。



英國衛報報導，就業與退休金大臣麥克法登（Pat McFadden）表示，特朗普是一位“非常注重交易”的總統，外界應從這個角度理解他對盟友提出的要求。



特朗普在接受金融時報採訪時，再度表達對英國未派出軍艦前往荷莫茲海峽的不滿。該海峽是全球最重要的海上運輸通道之一，但目前因伊朗的報復性攻擊而面臨嚴重威脅。



英國就業與退休大臣麥克法登說，英國沒有事事配合美國的義務。他又說“此屆美國總統很重視交易”，這是暗示，如果特朗普要英國派出軍艦，那美國應該提出相應的回報，才能“買”到英國的服務。



特朗普說：“從這條海峽受益的國家理應幫助確保那裡的安全。如果沒有回應，或者回應是否定的，我認為這對北約的未來將非常不利。”



當被問及如果盟國未依照特朗普要求採取行動，美國是否可能減少對北約支持時，麥克法登在接受天空新聞訪問時表示：“這就是總統的作風。你剛剛引用的那句話，其實已經說明了一切。”



他表示，本屆美國政府的政策風格高度“交易導向”，而英國的任務是因應這種現實，同時維持長久而穩固的英美關係。



麥克法登強調，英國在這場衝突中並不是主導角色。目前倫敦沒有派遣軍艦，而是準備向當地部署掃雷無人機，以協助維持航道安全。如果直接派出軍艦，可能進一步加劇地區緊張。



他表示，具體行動仍然是首相斯塔默（Keir Starmer）來決定，但是英國在這場戰爭中的整體立場，是避免成為衝突的主角。



稍早，麥克法登接受電台訪問時也表示，儘管本屆美國政府經常發出強硬言論，但英國與美國之間，依然保持“良好且密切”的關係。



“但是這並不意味著我們必須無條件支持美國選擇的每一項行動。”



斯塔默近來一直努力維持與特朗普的良好關係，在態度與言談中都表達了友善。不過特朗普仍然多次批評斯塔默，稱他在打擊伊朗問題上“缺乏熱情”，並曾表示：“我們現在面對的不是溫斯頓邱吉爾（Winston S. Churchill）。”



唐寧街方面則認為，英國目前僅支持防禦伊朗無人機與導彈攻擊，這一立場既符合國際法，也與英國國內民意一致。