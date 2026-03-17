英偉達推AI相關新產品　包括支持龍蝦軟件棧

中評社香港3月17日電／為期4天的美國英偉達公司年度GTC大會（GPU技術大會）16日在加利福尼亞州聖何塞開幕。這家芯片巨頭推出多項人工智能（AI）相關新產品，其中包括用於支持OpenClaw的軟件棧。



英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在當天的主旨演講中宣佈，英偉達發佈了名為“NemoClaw”的軟件棧，用於支持OpenClaw智能體的開發和部署。此外，英偉達發佈了新一代AI圖形渲染技術DLSS 5，稱該技術能進一步提升圖像逼真度，同時降低計算資源消耗。



新華社報導，在硬件方面，英偉達宣佈將推出新一代AI計算平台“薇拉·魯賓”，每瓦特性能預計將達到上一代系統的10倍。基於此前從初創企業格羅克公司獲得的技術，英偉達推出了新一代格羅克3語言處理單元（LPU）芯片，同時展示了可容納256個LPU的配套機架系統。黃仁勛表示，該系統與“薇拉·魯賓”平台協同工作，可將每瓦特“詞元”（大語言模型處理信息的基本單位）生成效率提升約35倍。



在自動駕駛領域，黃仁勛介紹了英偉達與優步的合作計劃。他說，優步計劃從2027年開始在洛杉磯和舊金山部署由英偉達自動駕駛軟件驅動的自動駕駛出租車車隊，並計劃到2028年將服務擴展到全球28個城市。



近年來，英偉達GPU芯片已成為全球人工智能計算的重要基礎設施。黃仁勛在演講中說，隨著AI應用從聊天機器人向具備自主執行能力的AI智能體擴展，全球對AI計算能力的需求持續快速增長。如果企業能夠獲得更多算力產能，就可以生成更多“詞元”，從而提高業務收入。