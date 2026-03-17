韓國人重新開始生娃　人口危機有解？

韓國一直被視為少子化最嚴重的國家之一。 2025年5月，38歲的金宇正（化名）迎來自己剛出生的女兒。



過去幾年，他從未認真想過“要不要孩子”。“我們這一代，很少有人把結婚生娃當作必須完成的人生目標。”他向《鳳凰周刊》分享道，“其實我們不是不想生娃，而是覺得生娃後各方面壓力都太大了。”



韓國一直被視為少子化最嚴重的國家之一。過去十餘年，該國生育率持續下降，2023年總和生育率一度降至0.7左右，創下全球最低水平。就業壓力、房價上漲以及不穩定的職業前景，讓許多人把結婚和生育計劃一推再推。



不過近來，這一趨勢起了變化。金宇正悄然發現，在社媒上曬娃的朋友變多了。那些曾堅稱要當一輩子丁克的朋友，陸續成為父母。他直言，“看到他們生娃後的生活挺開心的，我好像也就沒有那麼害怕了”。



像金宇正這樣重新考慮生育的家庭，在韓國社會不斷湧現。韓國統計廳2月下旬發布的最新數據顯示，韓國總和生育率時隔四年重回0.8區間，實現連續兩年反彈：從2023年的0.72回升到2024年的0.75，再到2025年的0.80。2025年韓國出生人口約25.5萬人，為2022年以來最高水平，同比上升6.8%。



在韓國一些地方城市，這種變化更加明顯。例如中部的天安市2025年新生兒數量達到3711人，比前一年增加5.8%，總和生育率回升至0.82。在西南部的江津郡，2025年總和生育率達到1.64，為全國平均水平的兩倍以上。類似趨勢也出現在濟州道，當地總和生育率在2025年回升到0.87，結束了持續十年的下降。



但在人口學者看來，這種回升未必意味著人口危機的真正轉折。韓國漢陽大學可持續經濟學教授全永秀指出，這一反彈很可能是韓國第二次回聲潮世代（1991年至1995年出生）進入30歲育齡期，以及新冠疫情後結婚人數增多的短期現象。“如果未來適齡女性人口再次減少，韓國出生率將再度下降。”



“生孩子”的信心來自朋友圈



2019年，32歲的金宇正與妻子結婚。在父母那一代人看來，這已經是“晚婚”。



“結婚之後，我們從沒討論過生育計劃。家里長輩偶爾會問什麼時候要孩子，我們只是笑一笑，沒有回答。”很長一段時間，他甚至覺得這件事無所謂，“對我來說，生不生孩子都可以”。



轉折出現在2024年。當時，金宇正的妻子第一次主動提出生育話題。當時兩人已結婚五年，同齡的朋友們陸續成為父母。讓金宇正夫婦萌生“生孩子”的信心，也來自朋友圈。一些朋友會在社交平台曬娃，比如周末推著嬰兒車散步。



“過去兩三年，身邊朋友的生活軌跡開始同步起來。之前說‘不要孩子’的人陸續生子。當越來越多朋友成為父母之後，我們那種模糊的恐懼感慢慢消退了。”金宇正說，“看到一些朋友因為有了孩子而更開心，讓我們逐漸有了信心，覺得也可以試一下。”幾個月後，他們決定要孩子。



2025年5月，女兒出生後不久，金宇正第一次拿到了國家補貼。他先是領取了一筆名為“首次見面券”的補助。



這是韓國政府近年推出的標誌性生育補助之一，旨在減輕養育新生兒的費用負擔。這筆錢既可用於支付醫療費和月子中心的費用，也能用來購買育兒用品、食品等。“首次見面券”以卡券形式發放，一胎可獲得200萬韓元（1萬韓元約合46元人民幣 ）的補助，從2024年開始，二胎可獲得300萬韓元的補助。



此外，金宇正還領取了“父母津貼”——按照2024年的標準，養育未滿1歲兒童的家庭每月可領取100萬韓元，13個月至24個月兒童的家庭每月可領取50萬韓元。另外還有每月10萬韓元的“兒童補貼”以及約100萬韓元用於婦產科檢查的醫療券。“在育兒初期，這些補助確實能減輕我們一部分的經濟壓力。”金宇正說。



李在明政府上台後，進一步呼籲普及育兒與托育體系，擴大面向新婚夫婦和年輕家庭的住房支持，包括貸款優惠和住房補貼，以降低結婚和生育的經濟門檻。



在3月10日的內閣會議上，李在明還提及男性陪產假的問題。他指出，在韓國社會，仍有不少男性因為育兒觀念的壓力而難以請假。“我記得之前討論過，對長期不休陪產假的情況採取處罰措施。現在進行得如何？”他當場詢問，並要求勞動部門進一步研究對策。



韓國政府已通過制度改革鼓勵父親參與育兒。例如，陪產假的補貼上限已從每月150萬韓元提高至最高250萬韓元；每位父母可使用的育兒假期限也從一年延長至一年半。



不過，曾擔任低出生率及老齡社會委員會副委員長的金英美認為，李在明政府的低生育率政策與上任政府並無不同。金英美直言，“如果不解決社會上仍然存在的性別歧視做法和文化，我們就無法擺脫低生育率的困境”。



哈佛大學教授、諾貝爾經濟學獎得主克勞迪婭·戈爾丁也在最近的一篇論文中寫道，李在明政府沒有展現出任何解決低生育率問題的結構性改革跡象。“由於韓國社會在婚姻平等方面仍停留在過去，除非性別角色發生根本性轉變，否則生育率很難提升。”



各級政府和企業一同發力



相比中央政府，韓國地方政府採用更直接的“發錢”方式刺激生育。



忠清南道天安市可謂實現新生兒數量與總和生育率雙提升的“育兒友好型城市”，該市對一胎和二胎家庭分別提供100萬韓元的補助，三胎的最高補助高達1000萬韓元。忠清南道唐津市在補貼之外，還提供住房支援、新婚夫婦健康檢查、放學後兒童照料等服務。江津郡則實行長期津貼制度，每個孩子每月獲得60萬韓元補助，最長可發放七年。

