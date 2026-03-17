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外交部：堅決反對歐方非法單邊制裁中國實體
http://www.CRNTT.com   2026-03-17 16:53:56
外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京3月17日電（記者　海涵）就歐盟宣布制裁中國實體一事，外交部發言人林劍17日在例行記者會上表示，中方堅決反對歐方非法單邊制裁中國實體，敦促歐方糾正錯誤的做法。

　　有記者提問，歐盟昨天宣布對兩家中國公司和一家伊朗公司實施制裁，理由是它們對歐盟成員國發動網絡攻擊。請問中方對此是否瞭解？能否提供更多信息？

　　林劍強調，中方堅決反對歐方非法單邊制裁中國實體，敦促歐方糾正錯誤的做法，以負責任和建設性的態度與中方共同維護網絡空間的和平、穩定與繁榮。 


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