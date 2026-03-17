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外交部：中方希望阿巴盡快實現停火
http://www.CRNTT.com   2026-03-17 16:52:38
外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京3月17日電（記者　海涵）外交部發言人林劍17日在例行記者會上就阿富汗、巴基斯坦衝突答問時表示，阿富汗和巴基斯坦是搬不走的鄰居，對話談判是解決兩國間問題的唯一有效途徑。

　　林劍強調，中方希望雙方保持冷靜克制，盡早面對面交流，盡快實現停火，通過對話解決矛盾分歧。中方已敦促阿巴兩國確保中方的人員、項目和機構安全，將繼續通過自身的渠道為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用。 


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