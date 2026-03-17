日本地價連漲年　創泡沫經濟崩潰後最大漲幅

中評社香港3月17日電／共同社報導，日本國土交通省17日公佈了今年1月1日時的“公示地價”，住宅用地、商業用地、全部用途的全國平均地價均連續5年高於上年。受經濟溫和復甦的帶動，全部用途地價漲幅達到2.8%，創泡沫經濟崩潰後新高。據介紹，“隨著訪日遊客增多，店鋪和酒店需求旺盛。”地方圈4個主要城市（札幌、仙台、廣島、福岡）住宅用地、商業用地和全部用途地價均上漲，但漲幅收窄。據悉，由於建築費暴漲，呈現了暫緩購房和開發的動向。



住宅用地全國均價上漲2.1%。三大都市圈和主要4市漲幅均為3.5%，除主要4市外地方圈漲幅為0.6%。從都道府縣來看，富山縣從持平轉為上漲，31個都道府縣呈現增長。中心地區公寓需求旺盛的東京都18年來漲幅首次高居首位。



商業用地方面，由於訪日遊客增多，以景點為中心店鋪和酒店用地的交易火熱，全國上漲4.3%，三大都市圈上漲7.8%、主要4市上漲6.4%、除主要4市外地方圈上漲1.1%。38個都道府縣呈現增長，其中新增的是青森、栃木、群馬和山梨。



包括主要4市在內的地方圈住宅用地、商業用地和全部用途地價上漲，但住宅和全部用途漲幅收窄。



住宅用地漲幅居首的是長野縣白馬村，作為滑雪度假勝地，當地面向富裕階層的別墅頗受歡迎，漲幅達到33.0%。商業用地漲幅居首的是北海道千歲市JR千歲站周邊，當地因半導體工廠進駐而熱鬧起來，漲幅達到44.1%。



地價最高的地點連續20年歸屬東京都中央區的“山野樂器銀座本店”，每平方米6710萬日元（約合人民幣290萬元），較上年上漲10.9%。