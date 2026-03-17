世界最大直徑水下盾構隧道雙層貫通

中評社香港3月17日電／3月17日，隨著最後一塊現澆車道板澆築完成，由中鐵十四局集團承建的濟南黃崗路黃河隧道上層車道板全部完工，標誌著世界最大直徑水下盾構隧道實現雙層貫通。



據瞭解，濟南黃崗路黃河隧道全長約5.75公里，其中盾構段長約3.3公里，採用開挖直徑17.5米的“山河號”盾構機施工。隧道為單洞雙層結構，上下層共設置六車道，設計時速60公里，可實現兩洞隧道的交通功能。



新華社報導，中鐵十四局濟南黃崗路項目高級工程師周祥介紹，盾構隧道成型後，需要在內部進行二次結構施工，其中上層車道板架設在隧道中部，將單洞分隔為上下兩層，是承載上層車道車輛通行的“脊梁”。“上層車道板的施工在盾構隧道內部有限空間內進行，內部預埋構件數量多、種類雜，精準定位與安裝的誤差需控制在毫米級，尤其是施工區域交叉作業密集，工序銜接與組織協調難度極高。”周祥說。



為破解施工難題，項目團隊採用模塊化設計與獨立行走系統，實現模板拼裝、移動、定位及同步澆築一體化。通過多台台車分段同步施工，形成鋼筋綁扎、模板安裝、澆築養護的流水線作業，顯著提升施工效率。同時，通過預留下層運輸通道，保障物料運輸與人員通行，有效解決交叉作業干擾，實現施工、運輸雙線並行。