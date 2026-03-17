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港股收市升34點　耀才證券金融飆近47%
http://www.CRNTT.com   2026-03-17 17:06:49
　　中評社香港3月17日電／港股高開低走，恒指未能站穩26000點。恒指初段最多升近420點，升至26250點，午後升幅一度收窄至10點，收市報25868點，升34點，成交額逾2682億元。

　　據香港電台報導，科技指數曾升逾2%，收市微跌約0.1%，報5107點。ATMXJ走勢不一。騰訊跌逾1%，阿里巴巴及小米靠穩。

　　耀才證券金融急升近47%，螞蟻集團入股所有條件已完成。

　　日前急升的寧德時代轉跌逾3%收市，晶片股中芯國際及華虹半導體跌1%至逾3%。

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