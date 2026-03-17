【
大
中
小
】 【
打 印
】
港股收市升34點 耀才證券金融飆近47%
http://www.CRNTT.com
2026-03-17 17:06:49
中評社香港3月17日電／港股高開低走，恒指未能站穩26000點。恒指初段最多升近420點，升至26250點，午後升幅一度收窄至10點，收市報25868點，升34點，成交額逾2682億元。
據香港電台報導，科技指數曾升逾2%，收市微跌約0.1%，報5107點。ATMXJ走勢不一。騰訊跌逾1%，阿里巴巴及小米靠穩。
耀才證券金融急升近47%，螞蟻集團入股所有條件已完成。
日前急升的寧德時代轉跌逾3%收市，晶片股中芯國際及華虹半導體跌1%至逾3%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中東緊張局勢影響 東京股市“三連跌”
(2026-03-16 17:28:02)
地緣局勢緊張觸發油價暴漲 東京股市大跌
(2026-03-09 16:37:46)
油價飆升致韓國股市大跌 觸發“臨時停牌”
(2026-03-09 10:40:05)
港股升71點 金融及地產股回升
(2026-03-05 16:56:40)
港股今天跌518點 連跌3日創3個月新低
(2026-03-04 17:01:00)
韓國股市大跌觸發“臨時停牌”
(2026-03-03 15:00:14)
港股升668點 主板成交額近1730億元
(2026-02-23 17:00:00)
港股蛇年累升32% 8個農曆年以來最大升幅
(2026-02-16 15:28:01)
港股升83點 主板成交額逾2172億元
(2026-02-11 17:07:23)
台股再創新高 本周3日市累升近6％
(2026-02-11 15:39:37)