組圖：香港國際影視展福建館的光影魅力

在香港國際影視展的展區，以紅色字體突出的“福建”展館十分搶眼（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第30屆香港國際影視展 (FILMART) 17日起一連4日在香港會議展覽中心舉行。在此次展會上，以“有福電影 合作共贏”為主題的福建館精彩亮相，五大核心展區全方位呈現福建影視產業的資源優勢、節展平台、合作成果與未來潛力，展現福建的光影魅力。​



中評社記者在影視展的展區內看到，以紅色字體突出的“福建”展館十分搶眼。福建館以融合展示與洽談區域的方式，構建成五大特色展區，形成 “資源推介 — 平台展示 — 合作對接 — 項目孵化 — 基地支撐” 完整流程。



位於展館入口醒目位置是“拍在福建” 資源導覽區。通過 LED 大屏與主題海報，滾動播放機展示曾在福建取景的《緊急救援》《雲水謠》《愛拼會贏》《山海情》等數十部知名影視項目，直觀呈現福州、廈門、泉州、龍岩等多地的取景優勢。​



展館中庭以宣傳視頻、榮譽獎杯與圖文展板為主，是“節展品牌牆” 核心區。重點推介中國金雞百花電影節、絲綢之路國際電影節（我國唯一以 “絲綢之路” 命名的國際電影節）、IM 兩岸青年影展三大核心節展，凸顯福建作為國際影視交流平台及兩岸電影孵化中心的重要地位。​