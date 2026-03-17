日媒：特朗普促霍爾木茲海峽護航 日苦於應對

中評社香港3月17日電／共同社分析指出，美國總統特朗普為確保中東要衝霍爾木茲海峽的安全，要求各國派遣艦船護航，日本正在苦思如何應對。雖然日方不能空著手就去參加預定19日舉行的日美首腦會談，但以行使武力為目的的“海外派兵”超出了自衛的“必要最小限度”，不被《“憲法”》允許。此外，依據《自衛隊法》的“海上警備行動”則對於武器使用設有限制，日本可採取的選項極為有限。分析內容如下：



▽探尋真實意圖



“日本應當單獨做些什麼？這幾天，我已讓各部門展開了討論。將在此基礎上作出最恰當的判斷。”16日的參院預算委員會會議上，首相高市早苗在被問及是否可能派遣艦船時，做出了這樣的回答。



由於特朗普在社群平台（SNS）上發佈了要求派遣艦船的帖子，高市15日待在公邸內，與秘書官商議如何應對。官邸消息人士稱“沒有勇氣就這樣直接開展首腦會談”，於是加緊了與派遣有關的法律層面的討論。



儘管如此，日方並未完全摸清被認為難以預測的特朗普的真實意圖。據稱，15日夜間的日美防長會談上並未提出派遣要求，外務省幹部說明稱：“我們想探一探特朗普到底在想些什麼。”16日晚間，外相茂木敏充與美國國務卿盧比歐舉行了電話會談，或許就特朗普的意圖進行了確認。



▽必要最小限度



在允許行使集體自衛權的2015年安全保障相關法的審議過程中，時任首相安倍晉三假設霍爾木茲海峽遭水雷封鎖導致原油運輸受到阻礙，對日本的國民生活造成生死攸關的影響，把清除水雷例舉為《“憲法”》所禁止的“海外派兵”的例外情況。



不過，高市在本月12日的眾院預算委員會答辯中，針對有報導稱伊朗在霍爾木茲海峽佈設水雷表示：“不能設想在附近部署自衛隊作為掃雷的事前準備。”她還強調，這也不屬於可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，似乎是剔除了海外派兵的選項。



於是，發佈“海上警備行動”命令這一選項浮現。這是由自衛隊代替海上保安廳，以維持治安為目的而採取的行動。防衛相小泉進次郎在16日的參院預算委員會上指出：“從法律上講，即便在日本疆域之外，自衛隊為日本相關船舶護航也未被排除在外。”



▽必須確保安全



發佈“海上警備行動”命令的首個事例是1999年在能登半島近海發生的朝鮮特工船事件。日本護衛艦發出了停船命令並實施了警告射擊等。



不過，由於“海上警備行動”畢竟僅限於行使警察權，因此並不以應對國家或“准國家組織”為前提。小泉補充稱：“如果預見到對方屬於警察權所不及的對象，就不會發佈命令讓自衛隊進行應對。”



他在參院預算委員會上強調：“若無法確保自衛隊的安全，就不會發佈海上警備行動命令”。面對有限的選項，高市也僅表示：“目前，為了讓事態穩定下來，我專注于持續向伊朗發出呼籲。”