深度專訪：李月談兩岸融合發展嵌入全局

南開大學台灣經濟研究所所長、教授、博士生導師李月接受訪問 中評社北京3月18日電（記者 林艷）南開大學台灣經濟研究所所長、教授、博士生導師李月日前接受中評社記者專訪表示，從“十五五”規劃涉台專章可看出，未來五年兩岸關係將繼續以高質量融合發展為主線，但更加突出主動塑造、平台支撐和融入國家發展全局，進一步夯實兩岸關係和平發展的經濟社會基礎。



中評社記者：十五五規劃涉台專章在內容部署上，相較於“十四五”有哪些核心升級？



李月：相較“十四五”，“十五五”規劃涉台專章在內容部署上呈現出三方面核心升級，可概括為：主導性增強、抓手更多元、融合發展更加注重高質量。



（一）主導性增強。包括兩個層面：



首先，推進祖國統一大業的戰略指向更加鮮明。與“十四五”相比，“十五五”專章標題直接表述為“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，並在總述中增加了“深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”“堅決打擊‘台獨’分裂勢力”“反對外部勢力干涉”“牢牢把握兩岸關係主導權主動權”等內容。這表明，未來五年對台工作在政治方向、安全底線和戰略主動上的要求更加明確。相較“十四五”側重“推動和平發展、融合發展”和“遏制‘台獨’”，十五五更突出在複雜形勢下統籌發展與安全、統籌融合與統一的政策導向。



其次，融合發展的主動性。上世紀90年代以來，兩岸經貿合作從無到有，產業合作不斷深化。但從早期發展過程看，兩岸選擇何種產業開展合作、以何種方式推進合作，在相當程度上並不是由大陸主動塑造的，而更多受全球產業轉移浪潮、成本比較優勢和外部市場需求變化所牽引。彼時不少合作，本質上是承接外部轉移產業，在大陸以較低成本延續其產業生命周期，並由此展開兩岸分工協作。在這一階段，大陸對合作產業的選擇、合作方式的設計以及合作節奏的把握，主導性和主動性總體上相對有限。



而從“十五五”規劃涉台專章的表述看，未來兩岸產業合作的政策導向已出現明顯變化。專章明確提出，要引導台胞台企積極融入和服務構建新發展格局，支持台企扎根大陸發展，參與國家區域發展戰略和共建“一帶一路”，加強產業合作，打造兩岸共同市場。對比早期更多由外部轉移驅動的合作，現在的表述很清晰地反映出，大陸在兩岸產業合作中的角色已經發生變化——從過去的被動承接轉向主動引導，把合作更好地融入國家發展整體布局，讓台企更直接地參與區域戰略和“一帶一路”建設。這種主動塑造的色彩越來越鮮明。



這一變化也符合兩岸經濟地位和發展條件演變的客觀規律。隨著大陸經濟體量、產業體系和市場規模持續提升，兩岸合作的基礎已不再只是成本互補，而越來越建立在大陸超大規模市場、完整產業體系和國家發展戰略所形成的綜合牽引力之上。對台企而言，若希望在大陸獲得更大發展空間，更合理的路徑也不再只是利用比較成本優勢參與分工，而是更深層次地融入並服務大陸新發展格局，在國家區域發展和產業升級進程中尋找新的合作定位。特別是“服務”一詞的出現，較“十四五”更進一步，不僅體現出大陸在兩岸融合發展中的主動引導，也為台企下一階段在大陸實現扎根發展、長期發展提供了更清晰的方向。

