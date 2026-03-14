李月：兩岸產業合作層次更高、領域更寬

中評社北京3月18日電（記者 林艷）十五五規劃涉台專章重點強調“引領台胞台企積極融入和服務構建新發展格局”，將給台胞台企帶來哪些新機遇？如何把握好機遇？南開大學台灣經濟研究所所長、教授、博士生導師李月日前接受中評社記者採訪表示，未來台胞台企最大的機遇，來自於大陸現代化產業體系加快構建。她指出，兩岸產業合作的空間，不只是更大了，更重要的是層次更高了、領域更寬了。誰能更主動融入大陸新發展格局和現代化產業體系，誰就更有可能在新一輪產業升級中實現高質量發展。



李月表示，兩岸合作最終還是要落到產業這個載體上來，“十五五”規劃一方面強調引導台胞台企積極融入和服務構建新發展格局，參與國家區域發展戰略，加強產業合作、打造兩岸共同市場；另一方面又把培育壯大新興產業和未來產業作為現代化產業體系建設的重要抓手。這兩個導向叠加在一起，實際上為台胞台企在大陸發展打開了新的空間。



具體看，李月認為，主要有四方面機遇值得關注：



一是新興產業發展帶來的機遇。新一代信息技術、新能源、新材料、生物醫藥、高端裝備、機器人等戰略性新興產業，這些領域與台灣在半導體、電子信息、精密製造、醫療器械等方面的基礎有較強結合點。



二是未來產業前瞻布局帶來的機遇。這意味著未來兩岸合作不只是延續既有分工，而是可以在量子科技、生物製造、氫能、腦機接口、具身智能、6G等前沿產業上更早布局、更早對接。對台企來說，如果能夠把自身在電子、精密製造、核心零部件、研發設計等方面的優勢，同大陸的科研資源、產業配套和應用場景結合起來，就有可能在未來產業布局中找到新的切入點。



三是現代服務業拓展帶來的機遇。草案提出，要深化服務領域改革開放，大力發展服務貿易，擴大服務業高水平對外開放，同時推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。這意味著，未來無論是服務貿易發展，還是生產性服務業升級，都將為兩岸在科技服務、金融服務、專業服務、數字服務等領域合作提供新的機遇。



四是文化產業合作帶來的機遇。兩岸在文化創意、數字內容、文旅融合等方面，也有進一步拓展合作的潛力。



台胞台企要把握好這些機遇，李月認為，關鍵是三點：



第一，要從“參與大陸市場”進一步轉向“融入大陸產業體系”，把自身優勢放到大陸產業鏈、供應鏈和創新鏈升級的大背景下去配置；



第二，要更加重視新興產業、未來產業、服務業和文化產業的協同布局，而不只是停留在傳統合作模式上；



第三，要更加注重高質量發展，提升研發、品牌、數字化和本地化經營能力，真正從“來大陸投資”轉向“在大陸發展”。規劃也明確提出，要完善新興領域知識產權保護制度、健全技術交易服務平台、實施新產業標準化工程，這些都為台企實現更高質量發展創造了更好的制度條件。