陸自長射程導彈在熊本展示 擬31日部署駐地

中評社香港3月17日電／共同社報導，日本防衛省17日展示了長射程導彈“12式陸基反艦導彈性能提升型”，該導彈被定位為“反擊能力”（對敵基地攻擊能力），計劃本月31日部署在熊本市東區的陸上自衛隊健軍駐地。熊本縣知事木村敬、熊本市市長大西一史及區內的自治協議會會長等出席了展示會。防衛省未舉行關於部署的居民說明會，當地有人提出批評。



在駐地的西部方面總監部辦公樓前的廣場上，展示了12式常規型與性能提升型的發射機和彈藥搬運車等，知事與市長聽取防衛省方面的介紹並進行了視察。



大西接受採訪時表示：“對什麼感到擔心、想瞭解哪些情況，這些都因人而異。最重要的是進行細緻說明的姿態。”木村也提出要求稱，“希望另行安排機會向當地居民進行說明”。



當地學區的自治協議會會長久保田玲子（68歲）表示：“與通過報導瞭解相比，深切感受到現場聽取說明的內心感受是全然不同的。若有機會希望能進行說明。”參加展示會的一名70多歲男性對部署表示理解稱，“雖然並不放心，但有必要保持威懾力”。



九州防衛局長伊藤和己表示：“將與縣市密切合作，繼續向居民發佈適當的資訊。”



陸自9日凌晨將導彈發射機等運入駐地，未提前聯絡熊本縣和熊本市政府。