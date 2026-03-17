高市擬表示有意採購美國產原油

中評社香港3月17日電／共同社報導，日本政府相關人士17日透露，政府已展開協調，計劃在19日於美國華盛頓舉行的首相高市早苗與美國總統特朗普的首腦會談上，提出採購美國阿拉斯加州產原油。鑒於中東局勢緊張，日方希望促進原油進口來源多元化。此外，日政府還在協調，擬表態願意為美國下一代導彈防禦構想“金穹”提供協助。此舉旨在提升應對中國、俄羅斯和朝鮮正在推進開發的高超音速武器的能力。



“金穹”是特朗普去年5月宣佈的構想，是為了保衛美國本土而在太空部署探測和攔截導彈手段的宏大計劃。其詳情尚不明確，總費用據稱為1750億美元。日方希望以特朗普關注的事項作為杠杆，強化日美同盟。



據相關人士介紹，“金穹”構想的主要內容之一是應對高超音速武器。由於此類武器以音速5倍以上的速度在低空變軌飛行，被認為使用防空雷達難以進行追蹤與攔截。由於日美在2023年8月的首腦會談上，就共同開發應對高超音速武器的新型攔截導彈達成了共識，日方似乎做出了可以為該構想提供協助的判斷。



美軍為了提升探測與追蹤能力，正在構建讓多個小型衛星聯動的“衛星星座”系統。日本防衛省也在研究從太空探測高超音速武器所需的技術，已經把資訊共享納入了考慮範圍。