韓防長稱從未收到美方涉派兵正式請求

中評社香港3月17日電／韓聯社報導，韓國國防部長官安圭伯17日表示，從未收到美方有關向霍爾木茲海峽派兵的正式請求。



安圭伯當天在國會國防委員會全體會議上做出如上表述。對於美國總統特朗普在社交平台發文要求韓國等向霍爾木茲海峽派遣軍艦一事，安圭伯表示，不會將在社交平台上的發文視為正式請求。對於判斷正式請求的標準，安圭伯表示，兩國應該正式履行程式，如美方向韓發送請求函、兩國防長溝通等。



安圭伯表示，霍爾木茲海峽一帶發生戰爭，若韓軍被派到此地，其執行的任務將與韓軍清海部隊正在亞丁灣執行的護航任務完全不同，因此有必要從多方面做好準備。派兵事宜應該綜合考慮國家利益、國民安全以及《憲法》和相關法律後再做決定，也必須經國會同意。



特朗普于本月14日（當地時間）在社交平台“真實社交”發文表示，希望中國、法國、日本、韓國、英國及其他受霍爾木茲海峽封鎖影響的國家，能夠派遣軍艦到該地區。韓國外交部長官趙顯前一天與美國國務卿魯比奧通電話。魯比奧強調稱，為確保霍爾木茲海峽的長期安全等，各國之間的合作比以往任何時候都更為重要。



另就駐韓美軍“愛國者”（PAC-3）、“薩德”（THAAD）等反導系統是否正被轉移至中東地區，安圭伯表示，相關事宜不宜透露。駐韓美軍可能對戰力進行微調，但其主要戰力結構沒有發生有意義的變化。