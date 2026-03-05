快評：鄭麗文決心訪陸　兩股力量扯後腿

鄭麗文希望今年上半年訪問大陸。（中評社資料照） 中評社快評／國民黨主席鄭麗文決心訪問大陸，期望在今年上半年成行。目前有兩股力量對鄭訪陸扯後腿，一在藍營內部，另一來自綠營。藍營扯後腿者主要擔心對縣市長選舉有影響；綠營扯後腿主要表現為“抺紅”、貼標籤。



去年11月接任國民黨主席後，鄭麗文多次表示要訪問大陸及美國，並認為以北京為優先，再去華盛頓是比較合理的安排。鄭麗文認為，台灣民眾久旱望甘霖，民進黨當局阻撓兩岸交流、商業往來，台灣百工百業苦不堪言，所以要通過具體行動證明，兩岸可以通過和平方式恢復交流。



至於有人擔心訪問大陸可能對選舉有影響，鄭麗文強調不會為“綠營鐵粉”改變立場，只要有超過一半民意支持兩岸交流，“我選舉就會贏”。近年台灣不同機構所作民調均顯示，兩岸交流確實是台灣主流民意。



當前世界局勢風雲變幻，大陸是重要穩定力量。今年以來西方世界領袖陸續訪華，美國總統特朗普原定本月底也要訪華，只是因為美伊戰爭，才可能延後。鄭麗文訪陸尋求和平，謀求民眾福祉，相信會得到台灣多數民意支持。



大陸願意在堅持九二共識、反對“台獨”共同政治基礎上與國民黨加強各領域、各層級交流、交往，增進互信合作。鄭麗文訪問大陸沒有什麼障礙，主要是時間、時機問題，相信國共雙方一直在溝通、協調，做各種準備。因為內外形勢複雜多變，鄭麗文登陸時間也會相應做調整。