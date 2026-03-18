伊朗革命衛隊：蘇萊曼尼在美以襲擊中遇難

中評社香港3月18日電／ 據伊朗塔斯尼姆通訊社17日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明，證實伊朗“動員窮人組織”指揮官吳拉姆-禮薩·蘇萊曼尼在美國和以色列的襲擊中遇難。



新華社報導，以色列國防軍當天早些時候表示，已在前一晚的空襲中暗殺蘇萊曼尼。



以軍稱，“動員窮人組織”是伊朗武裝體系的重要組成部分，蘇萊曼尼已擔任這一民兵組織指揮官6年。