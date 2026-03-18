美軍鑽地彈打擊霍爾木茲海峽沿岸伊朗導彈陣地

中評社香港3月18日電／美軍中央司令部17日在社交媒體發文稱，美軍當天使用多枚5000磅鑽地彈打擊了霍爾木茲海峽沿岸的伊朗導彈陣地。



消息稱，這些地點部署的伊朗反艦巡航導彈“對海峽內的國際航運構成威脅”。



新華是報導，近日，美國總統特朗普連續催促歐洲國家及其他盟友參與霍爾木茲海峽護航，並抱怨一些盟友對協助美國“不熱衷”。17日早些時候，特朗普在社交媒體發文稱，大多數北約盟友已通知美國不願參與美國和以色列對伊朗的軍事行動，美國不再需要北約國家和其他國家的幫助。