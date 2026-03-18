稱北約正在犯愚蠢錯誤　特朗普對：對其失望

中評社香港3月18日電／美國總統特朗普17日在白宮會見到訪的愛爾蘭總理馬丁時，再次對北約盟國不參與美國擬在霍爾木茲海峽發起的護航行動表達不滿，稱對北約“感到失望”。



特朗普對媒體記者稱，“北約正在犯一個非常愚蠢的錯誤”。“我想知道北約是否會支持我們。所以這是一次很好的考驗，因為我們不需要他們，但他們本該在那裡，”他說，“美國必須記住這一點，因為我們認為這非常令人震驚”。



特朗普聲稱，美國多年來在北約投入“數萬億美元”，這是美國出現財政赤字的原因之一。不過，在回答是否重新考慮美國與北約關係的提問時，他說“目前沒有任何打算”。



新華社報導，特朗普宣稱，距離霍爾木茲海峽能夠安全通行“不會太久”。他還表示，美國目前還沒有準備好結束對伊朗的衝突，但“我們將在不久的將來離開”。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。受戰事影響，霍爾木茲海峽航運幾乎完全中斷。



近日，特朗普連續催促歐洲國家及其他盟友參與霍爾木茲海峽護航，並抱怨一些盟友對協助美國“不熱衷”。17日早些時候，特朗普在社交媒體發文稱，大多數北約“盟友”已通知美國不願參與美以對伊朗的軍事行動，美國已“不再需要、也不再期望”北約國家幫助。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯16日表示，這“不是歐洲的戰爭”，“沒人希望主動捲入這場戰爭”，歐盟成員國無意將目前在紅海和海灣地區的“盾牌”護航行動擴展至霍爾木茲海峽。