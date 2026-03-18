香港中電：審慎管理燃料成本　減低影響

中評社香港3月18日電／中東局勢緊張，引起油價波動，特區政府要求相關供應商作出預案。港燈昨日表示正部署應變預案，包括調整燃料組合；中電表示審慎管理燃料成本，盡量減低影響客戶。九巴表示會引入更多電巴，為巴士車隊轉型，並已與政府溝通商討未來方向。國泰航空表示，檢視燃油費過程主要參考航空燃油的市場價格走勢，而非原油價格。



大公報報導，港燈昨日回覆記者查詢表示，港燈的發電燃料組合主要為天然氣和燃煤，目前天然氣供應緊張，港燈一直積極與業務夥伴保持緊密聯繫，並就燃料供應安排作出調整，現時電力供應保持穩定。港燈指會密切監察能源市場及實際供應情況，審慎管理燃料供應庫存、發電運作以及排放限制；並部署應變預案，包括調整燃料組合及按需要啟動備用燃煤發電機組，以確保電力供應穩定可靠。



九巴：引入更多電巴



中電回覆記者表示，中電採用多元化燃料組合，包括天然氣、煤、可再生能源，並輸入價格相對穩定的核電。當國際燃料成本上升，核電發揮重要的作用，減低市場波動帶來的影響。中電會密切留意事態發展，審慎管理燃料成本，盡量減低燃料成本上升對客戶的影響，以提供合理的電力服務。中電電價組合中的燃料調整費，是根據過去三個月的實際燃料價格平均值，比對每年電價檢討所預測的燃料價格差別而計算出來，並每月在中電網頁及每期電費單公布，確保資訊透明。



九巴表示，為減少油價波動影響，九巴近年積極尋找替代燃油的新能源方案，車隊現擁有82部電巴，未來會繼續爭取引入更多電巴。九巴稱已積極利用多重方法減低營運成本，多年來採取多項措施減少消耗燃油，包括在一半車隊安裝太陽能發電裝置；記錄每名車長的駕駛行為，包括加速、煞車、引擎空轉等數據。但燃油仍是經營成本的重要部分，九巴稱已與政府溝通，商討未來方向；並密切監察所有巴士路線的載客量，加快與當局商討整合、調整或取消用量持續低微的路線。



城巴表示，將持續鼓勵前線團隊實踐節能減排，近期因應國際油價波動，向團隊提醒一貫注意事項。



國泰航空表示，每日往返杜拜及利雅得的客運航班，以及國泰貨運前往杜拜及利雅得的貨機航班，已延續取消至3月31日，受影響旅客可重新預訂機票、更改航點及退票。國泰於三月已加開額外航班往返倫敦，並提供更多往返蘇黎世的機位，滿足市場對往來歐洲需求的增加。國泰表示，公司運行設有一套既定機制，定期檢視燃油附加費水平。在檢討過程中，國泰主要參考航空燃油的市場價格走勢，而非原油價格，並綜合其他相關營運因素，按需要作出調整。國泰表示正密切監察局勢發展，並保持靈活應對。



另外，運輸及物流局提交立法會文件表示，九巴及大嶼山巴士的兩間營辦商已表示，有意申請在現有專營權屆滿後接續展開新的專營權，政府現正考慮有關事宜，與營辦商研究加快引入新能源巴士，配合政府2050年實現碳中和的目標。