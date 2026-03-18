大公報：推動制度創新　重奪土地主導權

中評社香港3月18日電／大公報今天社評說，特區政府昨日向立法會發展委員會提交文件，介紹為加快北部都會區發展訂立專屬法例的構思。從簡化城規程序、加快工程進度，到便利跨境要素流動、吸引企業落戶北都；從聚焦產業主導、重奪土地發展權，到激活產業多元、主動重塑市場空間，改革精神貫穿始終，展現了特區政府識變應變、積極有為的管治新思維，為香港加快高質量發展、更好融入和服務國家發展大局提供了制度保障。



社評說，北都幅員廣闊，發展橫跨十數年。特區政府為北都發展量身定做的這套“專屬法例＋附屬法例”立法架構，確保主體法律框架原則性，又有一定“留白”，讓政府擁有因應未來的實際需要而靈活調整的彈性。概括而言，這份文件彌補了現有法例的不足，為北都建設提供全方位支持，為社會提供一個清晰、明確及具靈活操作性的立法架構，亦保障立法會繼續擔當把關角色。而在大幅提升企業參與北都建設興趣的同時，亦有助凝聚社會共識，為北都發展提速提效注入強大動能。



創新制度機制，是此次立法的最鮮明特色。以土地發展審批為例，現時需經一系列冗長的程序，任何人若想改變土地規劃用途和發展參數，均須向城規會申請修訂圖則。立法建議提出兩招簡化措施：一是以較快方式處理“規劃許可”申請，二是延長“臨時用途”年限至最多七年，讓企業有更大信心作投資及規劃。又譬如，過去政府支付被收回私人土地的補償時，若為祖堂地，需獲祖堂全體成員一致同意，若有一人反對，程序就被擱置；新建議下，毋須祖堂全體成員一致同意即可發放補償，加快發展進度。另外，為鼓勵企業採用創新建築技術，政府將開綠燈：打破現時需證明“特殊情況”才能申請變通的僵化要求，改以“質素為本”的審批機制。



社評說，便利生產要素的跨境流動是促進北都產業發展的關鍵，也是今次文件的一大亮點。在人員跨境流動方面，特區政府構思以“白名單”模式規管出入境人員；至於數據、物資等其他要素的跨境流動，政府將因應潛在產業營運的需要，作出更具體的細化考量，並在與各持份者商討後，訂立附屬法例。當香港與內地創科協同發展進入了互聯互通階段，北都建設將快馬加鞭。



回望過去，政府對經濟發展採取積極不干預政策，“大市場、小政府”被奉為金科玉律，也的確在特定的歷史階段締造了香港的繁榮。然而，隨著百年變局加速演進，科技革命風起雲湧，全球政經格局加速重塑，以往以嚴謹程序為本、被動回應市場需求的治理邏輯，已越來越不合時宜。香港的產業結構日趨單一，金融和地產行業長期主導經濟命脈，其他新興產業難以獲得足夠的政府支持和發展空間，市場參與者在環境制約下缺乏大膽創新的誘因，整體經濟活力受到抑制。這足以證明，過去香港賴以成功的制度優勢，在缺乏與時俱進的動態調整之下，反而演變成制約結構轉型的發展障礙。



社評說，時代變了，發展模式、管治思維也需要與時俱進，否則將錯失寶貴的發展機遇。特區政府為加快北都發展而訂立專屬法例，以產業發展為主軸，重奪土地發展主導權，在城規程序、建築技術、吸引人才產業等方面全鏈條“鬆綁”；不再按部就班、“被動防錯”，而是積極有為、“主動促活”，實踐“有為政府”與“高效市場”的有機結合，解除束縛香港產業升級、經濟發展的枷鎖。這不僅是發展思路的調整，更是一次制度創新，是管治思維的進化，必將有力推動香港加快發展步伐，惠及廣大市民的福祉。