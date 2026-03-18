專才帶旺香港樓市　租務市場全面升溫

中評社香港3月18日電／專才及留學生持續湧港，帶旺住宅租賃需求，新晉屋苑租金造好，黃竹坑揚海有3房單位以5.8萬元租出，較舊租調升16%；元朗上車盤亦不遜色，The Yoho Hub有1房單位呎租撲50元，破盡屋苑入夥逾3年紀錄；西環寶翠園租金不足半年急升11.4%。租務市場全面升溫，多個屋苑錄得租金新高。



大公報報導，美聯物業助理區域經理楊家俊表示，港島南岸揚海1B座高層B室3房單位，望深灣海景，實用面積941方呎，獲家庭客以每月5.8萬元承租，實用呎租61.6元。據瞭解，上址於2023年8月曾以5萬元租出，相隔約2年半，單位月租躍升至5.8萬元，調升約16%。業主於2021年以約4085萬元一手購入物業，租金回報約2.1厘。



港島南岸晉環、揚海、Blue Coast及海盈山現有逾80夥放租，每呎叫租介乎55至75元，以本月開始收樓的Blue Coast供應最多，現有約40夥待租。港島南岸本月暫錄25宗租賃成交，成交呎租介乎53至65元，整體租金較入夥初期上調至少15%。



楊家俊分析，港島南岸首個入夥的屋苑為晉環，追溯至2022年4月，當時樓市仍受疫情困擾，入夥盤供應未及時消化，隨著社交復常，本港經濟改善，特區政府積極引入大量外來人才，本港住宅租賃需求明顯增加，優質租盤被市場消耗，現時業主議租能力明顯提升。



寶翠園租金半年升11%



鄰近香港大學的西環寶翠園租金節節上揚，代理透露，該屋苑2座高層C室，實用面積668方呎，採2房1廁間隔，以月租3.9萬元租出，實用呎租58.4元，對比同座高層C室去年10月出租價3.5萬元，大幅調升4000元，租金不足半年大升11.4%。



元朗上車盤租金輪流破頂，中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，The Yoho Hub第1座中層J室，實用面積326方呎，屬1房間隔，新近以月租1.62萬元租出，實用呎租約50元，創屋苑呎租歷史新高。據資料，業主於2022年以746.59萬元一手買入物業，租金回報2.6厘。



其次，元朗朗城滙2座高層D室，實用面積484方呎，屬2房戶型，獲租客以每月1.95萬元承租，實用呎租約40.3元，屬屋苑入夥逾6年來同類單位租金新高，業主於2019年以約861萬元一手入市，租金回報2.7厘。



朗天峰1房租金回報4.3厘



去年入夥的元朗朗天峰，不但頻頻短炒獲利，租金回報亦趨豐厚。代理透露，該屋苑2座中層E室1房單位，實用面積288方呎，剛以月租1.25萬元租出，實用呎租43.4元，創屋苑1房單位租金新高，業主去年2月以348.5萬元一手買入，租金回報達4.3厘。



美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣海之戀2A座高層B室4房單位，實用面積1161方呎，享海景，獲外區專業人士以4.9萬元承租，實用呎租42.2元。翻查資料，同座低層B室於去年11月以4.35萬元租出，撇開樓層因素，租金4個月上揚5500元或12.6%。