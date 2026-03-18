香港鰂魚涌入夥盤　首宗二手賺近百萬

中評社香港3月18日電／香港樓價升勢持續，入夥盤鰂魚涌FINNIE首宗二手即賺，該屋苑有1房單位以600萬元易手，短短一年半炒貴近百萬。



大公報報導，中原地產分行經理梁嘉駿表示，上月入夥的FINNIE備受市場關注，分行新近促成項目首宗二手成交，單位為中層A室1房戶，實用面積245方呎，享開揚山景，獲家長以600萬元購入供子女使用，實用呎價24490元。原業主於2024年8月以503.7萬元一手購入單位，是次轉售賬面獲利96.3萬元，單位約1年半升值19%。FINNIE現有約5夥放售，1房單位叫價600萬元起。



灝景灣低層2年升值14%



約2年前入市的業主普遍獲利甚豐，利嘉閣地產助理營業董事彭錦添表示，青衣灝景灣9座低層G室，實用面積499方呎，原業主於2024年3月以680萬元入市，剛以776.8萬元沽出，實用呎價15567元，持貨2年賬面獲利96.8萬或14.2%。



美聯物業區域聯席董事黃錦瀚透露，火炭銀禧花園3座低層C室，實用面積510方呎，成交價585萬元，實呎11471元，原業主於2024年1月以477萬購入，持貨26個月賬賺108萬或22.6%。



若以屋苑劃分，2月持貨年期1年或以下轉售並錄賬面獲利個案最多的屋苑為西沙SIERRA SEA，共有50宗賬面獲利登記，單一項目已佔月內獲利個案逾3成，平均每宗賬面獲利約95.2萬元；其次是元朗朗天峰，錄12宗，平均每宗賬賺63.6萬元。