國台辦：有祖國做後盾，台灣能源保障會更好

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）中東局勢動蕩，台灣島內能源面臨斷油斷氣危險，輿論注意到，大陸方面去年10月首度提出統一後台灣會有“七個更好”，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好。



有記者提問說，近期由於中東局勢動蕩，台灣島內能源面臨斷油、斷氣危險，島內各界高度關切能源資源儲備和供應問題。這也讓輿論注意到，大陸方面去年10月首度提出統一後台灣會有“七個更好”，其中包括“和平統一之後，有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好”。請問對此有何闡釋？



陳斌華指出，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。其中也包括有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好。



陳斌華表示，“十四五”時期，大陸形成了煤、油、氣、核、可再生能源等多輪驅動的能源供應體系。傳統能源穩產增產；新能源應發盡發、占比快速提升，風電光伏發電量約占全社會用電量的22%；新型儲能、前沿氫能、虛擬電廠、充換電基礎設施等新業態布局加大。大陸能源保供具有強大韌性和廣闊空間。以電力為例，現在全球主要國家都在發展人工智能及相關產業，而AI產業的發展高度依賴穩定的電力供應。大陸已經建成全球最大的清潔電力供應體系，平均供電可靠率超過99.9%。2025年用電總量首次突破10萬億千瓦時，超過美國、德國、日本、印度用電量總和，其中7月、8月連續兩個月用電量破萬億千瓦時，創世界紀錄，既沒有限電、也沒有漲價。這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。



陳斌華認為，剛剛勝利閉幕的十四屆全國人大四次會議審議通過“十五五”規劃綱要。綱要對“十五五”時期加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國作出戰略安排。我們將加快構建新型能源體系，不斷夯實能源資源安全保障基礎，不斷推進能源強國建設。和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障，讓台灣同胞享有更便宜、更清潔、更穩定的能源供應，減輕家庭、企業在用能方面的負擔。



陳斌華強調，孫中山先生說過：“統一是中國全體國民的希望。能够統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害”。我們願意為台灣同胞提供穩定可靠的能源資源保障，讓台灣同胞過上更好的日子。希望廣大台灣同胞與大陸同胞攜手奮鬥，共創國家統一、民族複興的美好未來。

