國台辦：“台獨”分子以身試法必遭司法重拳

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議審議通過的最高人民法院工作報告明確提出“嚴懲‘台獨’頑固分子”，學者研判2026年大陸“以法打獨”將加大力道，手段將更豐富，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，“台獨”分子膽敢以身試法，必將遭到司法重拳打擊。



有記者提問說，十四屆全國人大四次會議審議通過的最高人民法院工作報告明確提出“嚴懲‘台獨’頑固分子”，并提及“對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑”。學者研判該報告展現大陸打擊“台獨”決心，2026年大陸“以法打獨”將加大力道，手段將更豐富。請問對此有何評論？



陳斌華指出，運用刑事司法手段懲處煽動分裂國家犯罪分子，是維護國家主權、安全和發展利益的正當必要之舉。“台獨”是走不通的絕路，我們決不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。“台獨”分子膽敢以身試法，必將遭到司法重拳打擊。



有記者追問說，對於十四屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國民族團結進步促進法》，台陸委會負責人稱，“這部法律有懲‘獨’意味，將反‘獨’促統視為同一件事，賦予用法律來懲戒的可能性，這是典型的跨國鎮壓”。請問對此有何評論？



陳斌華指出，各民族共同團結奮鬥、共同繁榮是中華民族的生命所在、力量所在、希望所在。制定民族團結進步促進法，為鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設夯實法治根基，對於全面推進民族團結進步事業，推動全國各族人民為以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業共同團結奮鬥，具有重大意義。