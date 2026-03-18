國台辦發言人解讀“十五五”綱要涉台專章

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議批准“十五五”規劃綱要，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上解讀綱要涉台專章時表示，綱要對“十五五”時期對台工作的開展作出了頂層設計和戰略擘畫，在貫徹落實的具體部署上，一是推動兩岸經濟合作，二是深化兩岸交流，共謀祖國統一、民族複興偉業。



有記者提問說，十四屆全國人大四次會議批准“十五五”規劃綱要，請問對綱要涉台專章有何解讀？國務院台辦將如何貫徹落實？



陳斌華指出，3月12日，十四屆全國人大四次會議表決通過了國民經濟和社會發展“十五五”規劃綱要。綱要對“十五五”時期對台工作的開展作出了頂層設計和戰略擘畫，明確了在全面建設社會主義現代化強國進程中，推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業的目標任務。《綱要》明確提出，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力幹涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關系主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。



陳斌華表示，在具體部署上，一是推動兩岸經濟合作。持續出台實施惠及台胞台企的政策措施，引導台胞台企積極融入和服務構建新發展格局，支持台企扎根大陸發展，參與國家區域發展戰略和共建“一帶一路”，加強產業合作，打造兩岸共同市場。支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區，推進平潭、昆山、東莞等兩岸合作重點平台和海峽兩岸產業合作區建設。支持建設多層次兩岸金融市場，鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市。



二是深化兩岸交流。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融。深化兩岸教育、醫療等領域合作和社會保障、公共資源共享。促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件。團結廣大台灣同胞，共創中華民族綿長福祉。



陳斌華強調，我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，按照“十五五”規劃綱要要求，團結廣大台灣同胞，把握歷史大勢，積極推動兩岸關系和平發展、融合發展，共謀祖國統一、民族複興偉業。

