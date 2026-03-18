國台辦：《政府工作報告》具有重要指導意義

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議審議通過今年《政府工作報告》，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，今年《政府工作報告》涉台內容集中闡述了當前對台工作的大政方針、原則立場和目標任務，對做好對台工作具有重要指導意義。



有記者提問說，十四屆全國人大四次會議審議通過今年《政府工作報告》。請問國務院台辦如何貫徹落實《政府工作報告》涉台內容？



陳斌華指出，今年是“十五五”開局之年。今年《政府工作報告》涉台內容集中闡述了當前對台工作的大政方針、原則立場和目標任務，對做好今年對台工作具有重要指導意義。



陳斌華表示，“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，為推進祖國統一大業奠定了更為堅實的基礎。“十五五”規劃綱要的實施，必將為廣大台胞台企提供更為廣闊的發展機遇。我們將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和“九二共識”，秉持“兩岸一家親”理念，深化兩岸交流合作、融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果，促進兩岸人員往來、心靈契合，推動兩岸共同傳承弘揚中華文化。堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力幹涉，團結廣大台灣同胞，堅定支持愛國統一力量，牢牢把握兩岸關系主導權主動權，堅定不移推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業。

