國台辦：民進黨詆毀大陸守護台胞是恬不知恥

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）受中東局勢影響，滯留當地多天的近百名台胞在中國駐外使領館協助下順利撤離，多名受助台胞表示感謝祖國，民進黨當局卻稱這批民衆并非滯留中東戰火地區。國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上指出，民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，無情無能無作為，竟然還一再攻擊詆毀大陸方面對台胞的關愛守護，真是恬不知恥。



有記者提問說，受中東局勢影響，滯留當地多天的近百名台胞在中國駐外使領館協助下順利撤離，經上海中轉返回台灣。多名受助台胞在接受媒體采訪時表示，感謝祖國，是大陸幫助我們回家。民進黨當局對此卻稱，這批民衆并非滯留中東戰火地區，也未接獲通報，可能是大陸“認知戰”。請問對此有何評論？



陳斌華表示，兩岸同胞都是中國人。我們始終牽掛著包括台灣同胞在內的海外中國公民安危。近期，受中東局勢影響，許多台胞滯留當地。近日，中國駐伊斯坦布爾總領事館協調有關方面協助93名台胞改乘大陸航班飛抵上海，第一時間為其辦理台胞證，助其順利中轉返台。此外，還有不少台胞通過中國領事APP、12308領保熱綫等求助，我駐伊朗、以色列使館、駐迪拜總領事館等駐外使領館均協助台胞返台或撤往安全地區。受助台胞紛紛感嘆，“無論何時，都有祖國在”、“親身體驗到了兩岸一家親”、“台胞證就是護身符”。



陳斌華強調，民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，無情無能無作為，竟然還一再攻擊詆毀大陸方面對台胞的關愛守護，真是恬不知恥。到底誰真正把台灣同胞放在心上，誰真正為台灣同胞遮風擋雨，事實擺在面前，公道自在人心。

