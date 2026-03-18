國台辦：“十五五”是台胞台企大有作為時期

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）“十五五”規劃綱要把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出、重要的戰略位置，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，“十五五”是大陸大發展的時期，也是台胞台企可以大有作為的時期。



有記者提問說，“十五五”規劃綱要把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出、重要的戰略位置，強調將推動科技創新和產業創新深度融合。請問這將為台商台企在大陸發展帶來哪些機遇？



陳斌華指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啓後的重要地位。“十五五”規劃綱要對建設現代化產業體系，推動科技創新和產業創新深度融合作出戰略部署。在升級傳統產業方面，台企可以通過上下游協同創新，實現數字化轉型、智能化升級，煥發高端化、智能化、綠色化蓬勃生機。在壯大新興產業方面，台企可以通過開發新技術、新產品、新場景，進入新領域、新賽道，向產業鏈、價值鏈高端躍升。在培育未來產業方面，台企可以通過善用大陸科技產業資源，積極融入創新生態，獲得更廣闊的發展空間。總之，“十五五”是大陸大發展的時期，也是台胞台企可以大有作為的時期。

