國台辦：“台獨”挑釁愈甚，我們打擊愈烈

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）今年《政府工作報告》強調“堅決打擊‘台獨’分裂勢力”，相較去年《政府工作報告》中“堅決反對‘台獨’分裂”的表述，態度更加鮮明，力道有所加強。國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，在維護國家主權和領土完整這一原則問題上，我們意志堅如磐石，態度始終如一，“台獨”挑釁愈甚，我們打擊愈烈。



有記者提問說，有輿論認為，今年《政府工作報告》強調“堅決打擊‘台獨’分裂勢力”，相較去年《政府工作報告》中“堅決反對‘台獨’分裂”的表述，態度更加鮮明，力道有所加強。請問對此有何評論？



陳斌華指出，“台獨”分裂勢力嚴重損害國家主權和領土完整，煽動兩岸對立對抗，是台海和平穩定的最大威脅，只會給台灣同胞帶來深重禍害。在維護國家主權和領土完整這一原則問題上，我們意志堅如磐石，態度始終如一。我們決不容忍、決不姑息任何形式的“台獨”分裂活動，有充分的信心、強大的能力挫敗任何形式的“台獨”分裂圖謀。



陳斌華強調，“台獨”挑釁愈甚，我們打擊愈烈。希望廣大台灣同胞認清“台獨”分裂的極端危險性和危害性，同我們一道堅決打擊“台獨”分裂勢力，以實際行動維護自身安全福祉和台海和平穩定，推動兩岸關系和平發展。

