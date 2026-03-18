國台辦：綱要涉台專章為對台交流指明方向

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）“十五五”規劃綱要涉台專章指出，深化兩岸交流，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，綱要涉台專章為未來五年的對台交流工作指明了方向。



有記者提問說，“十五五”規劃綱要涉台專章指出，要深化兩岸交流，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融；促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。請問如何解讀？國務院台辦將如何貫徹落實？



陳斌華認為，綱要涉台專章對兩岸交流合作和融合發展作出了重要部署，提出了明確要求，為未來五年的對台交流工作指明了方向。



陳斌華指出，未來五年，國務院台辦將會同各地區各部門深入學習貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，認真貫徹落實“十五五”規劃綱要有關涉台工作部署，努力推動對台交流工作高質量發展。我們將持續出台暢通和便利兩岸人員往來的政策舉措，不斷擴大和深化兩岸各領域、各層次的交流合作，努力恢複和擴大兩岸旅游交流合作，推動兩岸同胞往來更密切、交流更深入。我們將繼續團結廣大台灣同胞，開展各種形式的文化交流合作，共同傳承弘揚中華優秀文化，支持廣大台灣同胞特別是青年朋友參與中華文化事業發展，讓中華文化在新時代綻放更加絢麗的光彩，為兩岸關系發展注入蓬勃活力。我們將認真落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，支持閩台融合發展邁出新步伐，開創新局面；繼續深化兩岸各領域融合發展，持續完善支持台灣同胞來大陸學習、工作、生活的制度和政策，堅定不移落實台胞同等待遇，支持台胞廣泛參與大陸各項事業發展，共享中國式現代化成果。

