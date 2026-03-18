國台辦：借更名搞“台獨”分裂沒有前途

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵）台灣“中華文化總會”著手推動“更名”，去除“中華”表述，國台辦發言人陳斌華3月18日在例行新聞發布會上表示，台灣文化根植於中華文化，這是基本事實，也是廣大台灣同胞的集體共識，不容篡改和否認。



有記者提問說，據報道，台灣“中華文化總會”著手推動“更名”，去除“中華”表述，先更改英文名稱以“Taiwan”呈現，預計將英文名改為“National Cultural Association of Taiwan”。請問對此有何評論？



陳斌華指出，泱泱中華，歷史何其悠久，文明何其博大。綿延不斷、生生不息的中華文化，是兩岸同胞共同的精神家園與精神命脈，是維系民族情感、凝聚民族認同的堅固紐帶。台灣“中華文化總會”此舉，是民進黨當局在文化領域變本加厲“去中國化”、操弄“去中華化”的一出鬧劇，本質是妄圖割斷兩岸同根同源的文化血脈，制造“台灣文化獨立於中華文化”的虛假認知。先改英文、緩改中文，是典型的做賊心虛，妄圖偷偷摸摸，一步步掏空“中華”內涵，為“台獨”分裂圖謀鋪路。我們對此堅決反對。



陳斌華強調，台灣文化根植於中華文化，這是基本事實，也是廣大台灣同胞的集體共識，不容篡改和否認。任何借更名搞“台獨”分裂、企圖割裂民族根脈的做法，都違背歷史潮流、傷害民族感情，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。

