富權：從維護繼承中華文化傳統蛻變為切割

中評社香港3月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：從維護繼承中華文化傳統蛻變為切割中華文化。以下為文章內容。



中華文化總會（文總）昨日下午召開會員大會，在會長賴清德主導下，正式將其英文名稱由“The General Association of Chinese Culture”（GACC）變更為“National Cultural Association of Taiwan”（NCAT），刪除“Chinese”並納入“Taiwan”，但中文名稱保持不變。這種“先英文、後中文”的漸進策略，意在通過迂回方式逐步切割台灣與中華文化的聯結，營造“去中國化”的事實，並以“偷雞盜狗”的手段，將其“去中國化”的逆行延展為“國際化”的行為。



其實，民進黨當局操弄“文總”“去中化”，本身就是對“文總”設立的原意及初心的叛逆。實際上，“文總”成立於一九六七年七月二十八日，前身為“中華文化復興運動推行委員會”。是蔣介石為對抗大陸地區正在進行的“文化大革命”，尤其是“破四舊”運動，重創以儒家思想為核心的中華文化而成立，主旨是推動中華文化復興運動，專注於傳統文化倫理與道德的宣揚，將台灣地區設定為維護及繼承中華文化的復興基地，台灣當局才是“中華文化的正統守護者”。為鄭重其事，蔣介石親自兼任會長，孫科、王雲五、陳立夫為副會長。此後歷任台灣地區領導人都自然地兼任其會長。而現在民進黨當局要推動“文總”“去中化”，就是與“文總”成立的原意及初心背道而馳，顛覆了“中華文化復興運動”的歷史初衷。



正因為“文總”的主旨是要維護及繼承中華文化傳統，因而“台獨”勢力就總是對其“看不順眼”，要對其進行與中華文化傳統“切割”的行動。自稱“在二十二歲前是日本人”的李登輝，首次主導“文總”的改名及改組，將“中華文化復興運動推行委員會”改組為“中華文化復興運動總會”，從當年的政治動員機構逐漸轉型為文化平台。陳水扁上台後更是將其更名為“國家文化總會”，推行“去中國化”政策。馬英九執政時期恢復為“中華文化總會”，強化兩岸文化交流。蔡英文接任會長後，雖然推動“在地文化”政策，將焦點轉向台灣主體文化、跨領域創意，例如“雙十大會”的“橘色惡魔”、馬祖國際藝術島等，並致力於“文化外交”，但畢竟沒有改名。



今次改名的直接導火索之一，是被大陸列為“台獨”頑固分子的“文總”執行委員、聯電創辦人曹興誠，對“文總”名稱中保留“中華”二字表示強烈不滿，甚至揚言要為此而辭職。為了安撫黨內基本教義派及“獨派”金主，當局順勢推動改名。



但其實，民進黨當局圖謀改名並非臨時起意，早在二零二五年二月，“文總”會員大會就有民進黨委員以名稱“易造成認知混淆”提出更名動議。在賴清德為“抗中保台”拋出“十七項措施”後，二零二五年十二月，“文總”執委會與咨委會正式敲定先改英文名稱的方案。因而這既是長期醞釀的“去中”操作，也是落實“十七項措施”的一部分具體行動。而曹興誠的聒噪，只不過是帶有要將此“功勞”獨攬之意而已。當然，民進黨當局更是借其意“趁熱打鐵”，搶在二零二六年底“九合一”選舉之前，以此行動彌消此前其所推動的“大罷免”等激進策略受挫的低迷氣氛，通過“改名”這種具有高度象徵意義的動作，重新點燃“獨派”支持者的熱情，鞏固基本盤。

