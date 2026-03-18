香港工商舖買賣量升額跌　寫字樓表現最好

中評社香港3月18日電／中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體工商舖（包括一手及二手，扣除5億元或以上內部轉讓交易）2026年首2個月買賣合約登記共錄723宗，總值62.43億元，較2025年同期的649宗及113.80億元，分別上升11.4%及下跌45.1%。港股回升，息口見頂回落，市場入市信心增強，帶動工商舖市況持續改善，買賣增加，惟缺乏逾5億元大額成交，故登記金額顯著減少。三個類型中，寫字樓交投升幅最大，首2個月錄161宗，較去年同期升28.8%，而舖位升21%（190宗），工業升1.4%（372宗）。該行估計今年全年整體工商舖買賣將升約一成至近五千宗水平，料三類物業宗數皆向上，相信以寫字樓升勢最好。



力寶一組舖位2.998億沽最矚目



香港文匯報報導，首2個月買賣金額最高個案是金鐘力寶中心一組舖位，原業主永倫集團以2.998億元售予FANCL代理商老闆陳志明。



回顧2025年整體工商舖（包括一手及二手，內部轉讓交易）買賣合約登記共錄4，466宗，總值656.35億元，較2024年的3，425宗及575.30億元，分別上升30.4%及14.1%，宗數創2021年6，950宗後的4年新高。若扣除五億元或以上大額內部轉讓個案，2025年則錄4，461宗及615.33億元，較2024年的3，420宗及497.35億元，分別上升30.4%及23.7%。樓市回暖，加上工商舖物業價格較高位已大幅下大幅挫逾五成，吸引用家及投資者入市筍盤，刺激整體成交連跌三年後止跌回升。



寫字樓（包括酒店）方面，扣除內部轉讓後，2025年錄1，071宗及283.04億元，較2024年的649宗及154.99億元，分別急升65.0%及82.6%。寫字樓買賣宗數急升，因2024年交投萎縮較大，而且部份商廈價格已調整至吸引水平，所以2025年出現明顯反彈。價值5億元或以上的大額工商舖登記個案全年錄13宗，寫字樓佔了9宗（69%），有5宗商廈買賣更高達10億元以上，直接推高金額的升幅。金額最高的是5月港交所向置地購入中環交易廣場1期9層商業樓面，一手成交價56.5億元。其次是12月九龍塘又一城4層寫字樓，由新加坡淡馬錫旗下豐樹泛亞洲商業信託以19.6億元售出，新買家為香港城市大學。



工業方面，扣除內部轉讓後，2025年錄2，280宗及165.06億元，較2024年的1，816宗及157.29億元，分別上升25.6%及4.9%。全年金額最高的是11月太古持有的青衣清甜街4－6號太古漆廠，以6.63億元一手沽出，新買家為北美基金博楓資產管理公司與香港建華集團。



商舖方面，扣除內部轉讓後，2025年錄1，110宗及167.24億元，較2024年的955宗及185.07億元，分別上升16.2%及下跌9.6%。金額顯著回落，是因為前年荃灣愉景新城D‧PARK商場及停車場的40.2億元交易推高基數所致。全年金額最高為1月香港城市大學向羅守輝購入尖東明輝中心基座商場，成交價8.8億元。