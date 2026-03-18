國家發展改革委推出新一批重大外資項目

中評社香港3月18日電／記者18日從國家發展改革委獲悉，近日，國家發展改革委推出了新一批13個標誌性重大外資項目，計劃投資額134億美元。



新華社報導，新入選項目主要集中在製造業，包括電子製造、化工、汽車、電氣機械等，促進產業集群加速發展。同時，加大對服務業支持力度，首次將物流項目納入清單，繼續支持生物醫藥等領域研發中心項目，推動現代服務業和先進製造業深度融合。



截至目前，標誌性重大外資項目已累計完成投資1080億美元，引資示範帶動效應顯著。