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國家發展改革委推出新一批重大外資項目
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2026-03-18 12:13:44
中評社香港3月18日電／記者18日從國家發展改革委獲悉，近日，國家發展改革委推出了新一批13個標誌性重大外資項目，計劃投資額134億美元。
新華社報導，新入選項目主要集中在製造業，包括電子製造、化工、汽車、電氣機械等，促進產業集群加速發展。同時，加大對服務業支持力度，首次將物流項目納入清單，繼續支持生物醫藥等領域研發中心項目，推動現代服務業和先進製造業深度融合。
截至目前，標誌性重大外資項目已累計完成投資1080億美元，引資示範帶動效應顯著。
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