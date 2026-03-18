國泰取消所有至4月30日往返杜拜利雅得航班

中評社香港3月18日電／國泰航空宣布，因應中東局勢，已取消所有至4月30日往返杜拜及利雅得的航班，並已啟動特別票務安排。



據香港電台報導，國泰說，受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，可透過“自助訂位管理服務”查看最新的預訂狀況，已預訂本年5月31日或之前往返香港與利雅得國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。