中評現場：國台辦發布會迎來特別客人

國台辦發言人陳斌華同前來觀摩發布會的中國人民大學師生代表合影留念（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）“歡迎大家前來參加國務院台辦例行新聞發布會，我也要特別歡迎中國人民大學師生代表包括多位台灣教師、學生前來觀摩發布會，感謝全社會對對台工作和祖國統一大業的關注和支持。”在3月18日例行新聞發布會伊始，國台辦發言人陳斌華同記者們介紹了本場發布會的“特別來客”並對其表示歡迎。



隨著發言人的介紹，記者的目光轉向發布廳一側，來自中國人民大學的師生分為兩排端坐。記者注意到，發布會期間，這些師生認真聆聽，並時不時低頭做記錄。



發布會結束後，發言人陳斌華同師生交流互動並合影留念。



中國人民大學台籍教師林承鐸是觀摩團中的一員，他笑稱“我應該是首位親臨國台辦新聞發布會的台籍教師”。作為一直關注國台辦新聞發布會的“鐵粉”，這次置身現場，林承鐸直言，感受遠超電視觀看體驗，內心倍感震撼，也收穫頗豐。



“整個發布會過程中，發言人的反應十分敏捷，記者們的提問也格外嚴謹，這些都讓我深有感觸，也對我的教學工作起到了很好的促進作用。”林承鐸還提到，會後與發言人的近距離交流讓他看到了發言人嚴肅之外的溫和一面，倍感親切。



林承鐸扎根大陸已有27年，他1998年來京求學、2010年入職中國人民大學，此次是他首次走進國台辦發布會現場。他坦言，一同來到發布會現場的台籍學生中有新生也有研究生，他們能在求學期間擁有這樣的經歷，比自己當年更幸福。這也從側面印證了大陸對台政策持續優化，兩岸融合發展愈發緊密，這一點也得到了學生們的一致認同。



林承鐸表示，國台辦新聞發布會是涉台發布最權威的平台，不僅是島內民眾瞭解大陸兩岸融合發展的重要渠道，也是大陸民眾瞭解台灣的權威信息平台。島內同胞關注發布會，主要聚焦融合政策推進方向、大陸反“獨”和反對外部勢力幹涉的明確態度，以及兩岸文化影視等熱點話題，發布會信息也為島內民眾的相關判斷提供了重要參考。

