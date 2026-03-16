華府觀察：特朗普想推遲訪華　兩廂情願

特朗普稱，他的訪華行程將推遲“五、六周” 白宮視頻 中評社華盛頓3月18日電（記者 余東暉）亟需專注於伊朗戰爭的特朗普17日告訴媒體，他想把訪問中國推遲“五、六周”。這個更明確的信息顯示，雙方正在討論安排特朗普比美方宣布的三月底、四月初更晚的訪華行程。這種安排對於雙方來說可謂兩廂情願、皆大歡喜。



“我們正在重新安排會晤時間，看起來會在大約五周後舉行，”特朗普說，後來又改口說是五、六周。“我們正在與中國協商。他們對此沒有異議。”他表示，期待見到中國領導人，並說：“我們與中國有著非常好的工作關係。”



特朗普15日在接受英國《金融時報》專訪時希望中國為開放霍爾木茲海峽提供幫助，並要求在他訪華之前得到中方的答覆。此言被媒體廣泛解讀為特朗普威脅中國若不加入美國倡導的霍爾木茲海峽軍艦護航聯盟，就可能推遲訪華。多家美國主流媒體還以此為由頭，稱伊朗戰事推遲特朗普訪華，給美中關係投下新的陰影。



美國財長貝森特16日就此澄清：特朗普是否如期訪華，與中國在霍爾木茲海峽上的立場沒有關係。如果最後訪問日程需要重新安排，那將是特朗普因為需要留在美國專注於伊朗戰事而做出的決定。特朗普隨後表示，已經請求中方將訪華行程押後“一個月左右”，雙方正在磋商。這等於美國官方正式確認，特朗普並沒有試圖強迫中方加入霍爾木茲海峽軍事護航聯盟。