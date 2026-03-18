阿聯酋外交部：國家運行總體穩定

中評社香港3月18日電／阿拉伯聯合酋長國外交部18日發布通報，介紹伊朗對阿聯酋發動襲擊以來的總體情況及應對舉措，表示當前國家安全形勢總體可控，社會運行保持穩定。



通報披露，伊朗已向阿聯酋發射導彈和無人機2000多枚（架），絕大多數被攔截。阿聯酋已建立多層級一體化防空體系，通過遠程、中程和近程防禦手段對各類空中威脅實施全覆蓋應對，同時具備充足的戰略彈藥儲備，可滿足持續作戰需求。



新華社報導，阿聯酋重申，堅決反對任何針對其主權和安全的侵略行為，將採取必要措施保護本國公民、居民及訪客安全，維護國家利益。在外交層面，阿聯酋持續推動局勢降溫。



通報指出，在地區緊張局勢背景下，阿聯酋經濟基本面依然穩健。非石油經濟占國內生產總值約75%，主權財富基金資產規模約2.49萬億美元。國際評級機構標準普爾近日確認阿聯酋主權信用評級為“AA/A-1+”，展望穩定。



阿聯酋旅遊和服務業保持運轉，全國約1260家酒店持續接待遊客，有關部門為因航班調整而滯留的旅客提供住宿和餐飲保障。數據顯示，3月1日至12日，阿聯酋各機場及航空公司共服務旅客超過140萬人次。



阿聯酋政府表示，將繼續密切關注地區局勢發展，統籌各方資源，採取必要措施，確保國家安全和社會穩定。