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伊朗革命衛隊：將對美以發起“最強硬”打擊
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2026-03-18 16:57:30
中評社香港3月18日電／據新聞電視台等伊朗媒體18日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令馬吉德·穆薩維發布聲明說，伊朗計劃“對敵人發起迄今為止最強硬的報復性打擊”，把敵方領空變得“更為壯觀”。
報導援引穆薩維的聲明說，此次升級的報復行動旨在回應伊朗人民要求伊斯蘭革命衛隊更加沉重打擊敵人的呼聲。
新華社引述報導，穆薩維強調，“敵對勢力絕無可能擊敗伊朗。”
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